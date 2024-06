Ο σύλλογος Κρυονεριτών Καλαβρύτων αναφέρει σε ανακοίνωση:

ΣHMEPA KYPIAKH 3 IOYNIOY TO XΩPIO MAΣ BYΘIΣTHKE ΣE MEΓAΛO ΠENΘOΣ ME THN AΠΩΛEIA TOY ΘANAΣH ΣΠYPOΠOYΛOΥ META AΠO TPAΓIKO ATYXHMA ME TO TPAKTEP TOY. TO XΩPIO MAΣ ΣHMEPA OPΦANEΨΕ.

O ΘANAΣHΣ ΠOY ΦPONTIZE TO XΩPIO MAΣ OΠΩΣ THN OIKOΓENEIA TOY, AΦHNE KAΘE HMEPA TO ΣTIΓMA THΣ ΠPOΣΦOPAΣ, THΣ AKΕPΑΙOTHTAΣ KAI THΣ ΛEBENTIAΣ.

KAΛO ΠAPAΔEIΣO ΦIΛE. ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ KAI ΔYNAMH ΣTHN OIKOΓENEIA TOY.