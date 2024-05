Nέο είδος σοκολάτας ανακάλυψαν Ελβετοί επιστήμονες

Ελβετοί ερευνητές του πανεπιστημίου ETH Zurich ανακάλυψαν έναν ολοκαίνουργιο τύπο σοκολάτας από «ζελέ φρούτων κακάο». Αυτή η καινοτόμος δημιουργία χρησιμοποιεί περισσότερα μέρη του καρπού του κακάο, ενισχύοντας τόσο τα οφέλη για την υγεία όσο και τη βιωσιμότητα της παραγωγής του. Σε αντίθεση με μια παραδοσιακή σοκολάτα, η οποία χρησιμοποιεί κυρίως κόκκους κακάο με μικρή ποσότητα πολτού, αυτή η νέα ποικιλία ενσωματώνει ένα σημαντικό μέρος του καρπού του κακάο που συνήθως απορρίπτεται.

Αναλυτικότερα, η παραδοσιακή παραγωγή σοκολάτας περιλαμβάνει την ανάμειξη μάζας κακάο με ζάχαρη, γάλα σε σκόνη και άλλα συστατικά, γεγονός που οδηγεί σε υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα και οδηγεί μέχρι και σε προβλήματα υγείας. Η νέα μέθοδος που αναπτύχθηκε από τους επιστήμονες του ETH Zurich αντιμετωπίζει αυτά τα ζητήματα, χρησιμοποιώντας τον πολτό και την εσωτερική επένδυση του φλοιού του κακάο, γνωστή ως ενδοκάρπιο. Το αποτέλεσμα είναι ένα φυσικά γλυκό «ζελέ κακάο» που μπορεί να αντικαταστήσει την προστιθέμενη ζάχαρη στις συμβατικές συνταγές.

Για την επίτευξη της τέλειας ισορροπίας στη νέα αυτή φόρμουλα χρειάστηκαν εκτεταμένοι πειραματισμοί. Από αυτούς, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι έως και το 20% της σοκολάτας θα μπορούσε να αποτελείται από ζελέ κακάο, χωρίς συμβιβασμούς στη γεύση ή την υφή. Οι τυφλές δοκιμές γεύσης από μια ομάδα εκπαιδευμένων εμπειρογνωμόνων επιβεβαίωσαν ότι αυτή η νέα σοκολάτα έχει προφίλ γλυκύτητας συγκρίσιμο με τις υπάρχουσες μαύρες σοκολάτες. Επιπλέον, διαθέτει 20% περισσότερες φυτικές ίνες και έχει 30% λιγότερα κορεσμένα λιπαρά από την τυπική ευρωπαϊκή μαύρη σοκολάτα, καθιστώντας την μια πιο υγιεινή επιλογή.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι αυτή η καινοτόμος σοκολάτα δεν ωφελεί μόνο τους καταναλωτές, αλλά έχει επίσης τη δυνατότητα να βελτιώσει και τα μέσα διαβίωσης των καλλιεργητών κακάο. Με την πώληση όχι μόνο των κόκκων αλλά και του αποξηραμένου χυμού από τον πολτό και το ενδοκάρπιο, οι αγρότες θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν νέες πηγές εισοδήματος.

Ωστόσο, πριν αυτή η νέα σοκολάτα φτάσει στην αγορά, απαιτούνται αλλαγές στις υποδομές για να εξοπλιστούν οι αγρότες και οι παραγωγοί με τα απαραίτητα εργαλεία που απαιτούνται για την σωστή επεξεργασία του κακάο, έτσι ώστε να διατηρούνται και αυτά τα άλλα παράγωγα. Παρά τις προκλήσεις αυτές όμως, η ανακάλυψη μπορεί ενδεχομένως να αλλάξει μέλλον της σοκολάτας, από την παραγωγή της μέχρι την…κατανάλωση.

Η εν λόγω έρευνα αναρτήθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Food στις 21 Μαΐου του 2024, με τίτλο ‘Valorization of cocoa pod side streams improves nutritional and sustainability aspects of chocolate’. Μπορείτε να την βρείτε περισσότερο πατώντας εδώ.

Πηγή: Unboxholics.gr