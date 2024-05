Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: «Δεν μου αρέσει που είμαι αδύνατη»

H Σάρα Τζέσικα Πάρκερ (Sarah Jessica Parker) βρέθηκε καλεσμένη στο νέο podcast της Καρολίν Χίρονς (Caroline Hirons) «Glad We Had This Chat» και αποκάλυψε ότι θα ήθελε να έχει λίγα περισσότερα κιλά ενώ μισεί τον σωματότυπό της.

«Δεν μου αρέσει που είμαι αδύνατη…δεν το σκέφτομαι ούτε το πανηγυρίζω που είμαι έτσι. Θα προτιμούσα να είχα κιλά αλλά έτσι είναι το σώμα μου» είπε.

Στις αρχές του χρόνου η πρωταγωνίστρια του Sex and the City μαζί με τον σύζυγό της Μάθιου Μπρόντερικ (Matthew Broderick) έκαναν ντεμπούτο στη λονδρέζικη σκηνή του Savoy Theatre με το έργο «Plaza Suite».

«Η παράσταση ήταν τόσο κουραστική. Ήταν δύσκολο να κρατήσει κανείς τα κιλά του», είπε στην ειδική σε θέματα ομορφιάς και συγγραφέα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ