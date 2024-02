Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

Mε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο Εορτασμός των Τριών Ιεραρχών και της Ημέρας των Γραμμάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Την Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2024 στις 18:00 το απόγευμα πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκδήλωση για τον Εορτασμό των Τριών Ιεραρχών και της Ημέρας των Γραμμάτων 2024. Η τελετή έλαβε χώρα στη μεγαλοπρεπή Αίθουσα «Οδυσσέας Ελύτης» στο κεντρικό κτίριο της Πρυτανείας. Σε ζεστό κλίμα τόσο από το πλήθος κόσμου που κατέκλυσε την αίθουσα όσο και από την άκρως συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα λόγω του ξεχωριστού περιεχομένου της τελετής, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθ. Χρήστος Ι. Μπούρας κήρυξε την έναρξη της εκδήλωσης με τον χαιρετισμό που έδωσε αλλά και με την εύστοχη τοποθέτησή του αναφορικά με το ακαδημαϊκό έργο που παράγεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών αλλά και την αριστεία. Επίσης, η Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών και Βουλευτής Αχαΐας, κ. Χριστίνα Αλεξοπούλου παρευρέθηκε χαιρετίζοντας την τελετή εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κυβέρνησης. Αναφορικά με το πρόγραμμα της εκδήλωσης, στη συνέχεια στο βήμα ανέβηκε ο Δικηγόρος – Συγγραφέας, κ. Χρήστος Μούλιας. Ο τίτλος της ομιλίας του ήταν: «Η Πάτρα στη ζωή και το έργο του Παναγιώτη Κανελλόπουλου». Στα αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 απονεμήθηκαν αναμνηστικές τιμητικές διακρίσεις για την πολύτιμη προσφορά τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Στη συνέχεια, δόθηκαν οι τιμητικές διακρίσεις και τα οικονομικά βραβεία στους αριστεύσαντες απόφοιτους του Ιδρύματος κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Στη συνέχεια ακολούθησε η απονομή των Υποτροφιών «Ιατρικού Συλλόγου Πατρών», του Βραβείου εις μνήμην Π. Κορδοπάτη, των Υποτροφιών «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ», της Υποτροφίας εις μνήμην Ομότιμου Καθηγητή Α. Σισσούρα, των Υποτροφιών «Κοινωφελούς Ιδρύματος Γεωργίου και Αγγελικής Γ. Σκούρα», των Υποτροφιών «Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ)» καθώς και του Βραβείου «Ανδρέα Φιλίππου». Τέλος, απονεμήθηκαν το Βραβείο Εξαίρετης Δημοσίευσης «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ» 2023, στον Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Ευθύμιο Σώκο καθώς και το Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ» 2023, στον Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Σπήλιο Φασόη.

Επιπλέον, μπορείτε να εντοπίσετε την πρόσκληση όπως και το αναλυτικό πρόγραμμα για τη ροή της Τελετής, για τα βραβεία – υποτροφίες, για όλους όσους-όσες βραβεύθηκαν όπως και για τους χορηγούς στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/eortasmos-ton-trion-ierarchon-kai-tis-imeras-ton-grammaton-30-1-2024/

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή της Χορωδίας του 11ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών – «Παναγιώτης Κανελλόπουλος» υπό τη διεύθυνση της Εκπαιδευτικού Μουσικής του Σχολείου, κ. Αικατερίνης Γαλανού.

Η Πρυτανική Αρχή επιθυμεί να εκφράσει θερμές ευχαριστίες σε όσους και όσες έδωσαν το παρών όπως και στην ευγενική συνεισφορά των χορηγών.

—-

Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών σχετικά με την εξέταση των μαθημάτων

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθ. 229/31.1.2024 έκτακτη συνεδρίαση, διαπίστωσε ομόφωνα ότι: Η μαζική εξέταση μαθημάτων με διαδικτυακά μέσα δεν διασφαλίζει το αδιάβλητο των εξετάσεων, ιδίως λόγω των δυνατοτήτων που δίνουν οι τεχνολογικές εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη και αποφάσισε ομόφωνα ότι:

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η εξέταση με διαδικτυακά μέσα των φοιτητών Erasmus, καθώς και των πτυχιακών, μεταπτυχιακών – διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών.

Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου που δεν θα εξεταστούν στην παρούσα εξεταστική περίοδο, θα εξεταστούν σε διευρυμένη εξεταστική μαζί με τις εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου.

Οι περιπτώσεις (1) και (2) είναι εφαρμοστέες για τα Τμήματα, τα οποία τελούν υπό κατάληψη.

Η περίοδος 10-18 Φεβρουαρίου 2024 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια εξετάσεων.



Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών θα συνεδριάσει εκτάκτως στις 2.2.2024 με θέμα συζήτησης τη «συνεκτίμηση νέων δεδομένων για τη διεξαγωγή των εξετάσεων της τρέχουσας εξεταστικής περιόδου»

—-

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Απονομή Βραβείου Εξαίρετης Δημοσίευσης «Παναγιώτης Κανελλόπουλος» του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2023

Η Επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων που κατατέθηκαν για το Βραβείο Εξαίρετης Δημοσίευσης «Παναγιώτης Κανελλόπουλος» για το έτος 2023 αποφάσισε ομόφωνα το βραβείο να απονεμηθεί στην εργασία Lecocq T. et al. «Global quieting of high-frequency seismic noise due to COVID-19 pandemic lockdown measures” με συν-συγγραφέα τον Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Ευθύμιο Σώκο.

Η απονομή του Βραβείου πραγματοποιήθηκε στην τελετή εορτασμού των Τριών Ιεραρχών και της Ημέρας των Γραμμάτων που έλαβε χώρα στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Πατρών στις 30.1.2024.Αναλυτικά: https://www.upatras.gr/vraveio-exairetis-dimosiefsis-panagiotis-kanellopoulos-tou-panepistimiou-patron-gia-to-etos-2023/

—-

Απονομή Βραβείου Εξαίρετης Διδασκαλίας «Ευάγγελος Παπανούτσος» 2023

Η Επιτροπή αξιολόγησης αποφάσισε ομοφώνως την απονομή του Βραβείου Εξαίρετης Διδασκαλίας «Ευάγγελος Παπανούτσος» στον Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, κ. Σπήλιο Φασόη. Η απονομή του Βραβείου πραγματοποιήθηκε στην τελετή εορτασμού των Τριών Ιεραρχών και της Ημέρας των Γραμμάτων που έλαβε χώρα στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Πατρών στις 30.1.2024.

Αναλυτικά: https://www.upatras.gr/vraveio-exairetis-didaskalias-evangelos-papanoutsos-2023-24/

—-

Η Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών στις διεθνείς κατατάξεις THE και QS (2024)

Στις δύο τελευταίες κατατάξεις του THE (Times Higher Education (2024) και του QS World University Rankings (2024) η Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΣΑΚΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών σημείωσε σημαντική επιτυχία.

Στην κατάταξη THE (Times Higher Education) το Πανεπιστήμιο Πατρών βρίσκεται στη θέση 801- 1000, ενώ εμφανίζεται σε οκτώ επιμέρους πεδία. https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-patras

Η ΣΑΚΕ εμφανίζεται σε δύο από τα οκτώ επιστημονικά πεδία: «Education» και «Arts and Humanities»

Στο πεδίο Education το Παν. Πατρών κατατάσσεται στη σειρά 301-400, η οποία είναι και η υψηλότερη θέση για subject στο Πανεπιστήμιό μας. Επιπρόσθετα, στο πεδίο αυτό, το Πανεπιστήμιό μας είναι 1 ο στη χώρα, μαζί με το ΕΚΠΑ και το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ας σημειωθεί ότι το πεδίο αυτό εμφανίζεται για το Πανεπιστήμιό μας τα τελευταία χρόνια.

για subject στο Πανεπιστήμιό μας. Επιπρόσθετα, στο πεδίο αυτό, το Πανεπιστήμιό μας είναι 1 στη χώρα, μαζί με το ΕΚΠΑ και το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ας σημειωθεί ότι το πεδίο αυτό εμφανίζεται για το Πανεπιστήμιό μας τα τελευταία χρόνια. Στο πεδίο Arts and Humanities, που σχετίζεται με ερευνητικά πεδία όλης της Σχολής, το Πανεπιστήμιο Πατρών εμφανίζεται για πρώτη φορά και κατατάσσεται στη σειρά 601+ (3ο στη χώρα μετά το ΕΚΠΑ και το ΑΠΘ).

Στην κατάταξη QS World University Rankings το Πανεπιστήμιο Πατρών βρίσκεται στη θέση 791- 800, και στην 501-550 ranking by subject. https://www.topuniversities.com/universities/university-patras#p2-rankings

—-

Απονομή Υποτροφίας εις μνήμην του Ομότιμου Καθηγητή Α. Σισσούρα – Έκφραση ευχαριστιών

Στο πλαίσιο του εορτασμού των Τριών Ιεραρχών και της Ημέρας των Γραμμάτων, που έλαβε χώρα στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Πατρών στις 30.1.2024, πραγματοποιήθηκε η απονομή της υποτροφίας εις μνήμην του Ομότιμου Καθηγητή Α. Σισσούρα.

Παρακάτω παρατίθεται η ευχαριστήρια επιστολή της Σχολής Επιστημών Υγείας στη δωρήτρια κα. Δώρα Κάββουρα – Σισσούρα:

«Αξιότιμη κυρία Δώρα Κάββουρα – Σισσούρα,

Με την παρούσα επιστολή η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας σας εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της για την πολύτιμη και ανιδιοτελή δωρεά σας, εις μνήμην του συζύγου σας Ομότιμου Καθηγητή Α. Σισσούρα. Η δωρεά σας αποτελεί δείγμα γενναιοδωρίας, ενσυναίσθησης, ευαισθησίας και έμπρακτης στήριξης, στη σύγχρονη δύσκολη οικονομική συγκυρία, των φοιτητριών και των φοιτητών μας που αποτελούν το μέλλον της πατρίδας μας. Η παρούσα επιστολή αποτελεί ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης για την αξιέπαινη πράξη σας.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την ευγενική και γενναιόδωρη προσφορά σας.

Ο Κοσμήτορας

Αναστάσιος Αθανασόπουλος

Καθηγητής»

—-

Νέος Οδηγός Χρηματοδότησης & Διαχείρισης | ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ

Στην ιστοσελίδα https://myelke.upatras.gr της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ, είναι διαθέσιμος ο νέος Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης, ενσωματώνοντας κυρίως τις αλλαγές που προκάλεσε ο ν.4957/2022. Στην ιστοσελίδα έχει προστεθεί μία νέα προηγμένη λειτουργικότητα άμεσης αναζήτησης του άρθρου τις σχετικές λέξεις κλειδιά. Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα πλοήγησης στον οδηγό μέσω της σύγχρονης διαδραστικής του παρουσίασης ή πραγματοποιώντας λήψη του σχετικού (.pdf) αρχείου: https://myelke.upatras.gr/wp-content/uploads/2024/02/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%A7%CE%A1%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%9A%CE%91%CE%99-%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf

—-

Το κοινωνικό δίκτυο των απόφοιτων του Πανεπιστημίου Πατρών όλο και μεγαλώνει

Είναι χαρακτηριστικό ότι η ακαδημαϊκή οικογένεια του κοινωνικού δικτύου των απόφοιτων του Πανεπιστημίου Πατρών πλέον αριθμεί σχεδόν 16.000 μέλη, συγκριτικά με την 1η Σεπτεμβρίου του 2020 που αριθμούσε 1.400. Είναι εξαιρετικά σημαντικό οι απόφοιτοι του Ιδρύματος να παραμείνουν σε επαφή με το Πανεπιστήμιο Πατρών αλλά και με τις πιο όμορφες αναμνήσεις, τις φοιτητικές. Η διατήρηση της επαφής μπορεί να επιτευχθεί μέσω της εύκολης και γρήγορης εγγραφής στο κοινωνικό δίκτυο των απόφοιτων του Πανεπιστημίου Πατρών μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://alumni.upatras.gr/register/

—-

Εκδηλώσεις στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

Εξετάσεις Goethe Institut Athen

3.2.24

3.2.24 Εταιρική Εκδήλωση Κ.Δ. Μπακαλάρος Α.Ε.

3.2.24

3.2.24 Αναισθησιολογική Διαπανεπιστημιακή Συνάντηση 2024

16-17.2.24

Περισσότερα: https://anaesth-universities.gr/

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.confer.upatras.gr/

—-

