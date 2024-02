Ο γνωστός Αστυνομικός Γιώργος Καλλιακμάνης έρχεται στην Πάτρα

Στην εκδήλωση “Τα Δικαιώματα των Παιδιών” που διοργανώνει ο Οργανισμός Safety Project, τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024, στις 18:00 στο Θέατρο “Γραμμές Τέχνης” (Μαιζώνος 271 Πάτρα – έναντι σταθμού τρένου), ένας από τους βασικούς ομιλητές είναι, ο γνωστός Αστυνόμος, Γιώργος Καλλιακμάνης

Ο Πρόεδρος στην Ένωση Αστυνομικών Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, θα μιλήσει για την έξαρση της Βίας σήμερα ιδίως στα παιδιά και στους εφήβους και θα μας αποκαλύψει στοιχεία για τις οργανωμένες ομάδες εφήβων που δρουν παραβατικά

Εξαίρετοι ομιλητές θα μιλήσουν επίσης, στην εκδήλωση, όπως:

ο Τάκης Παπαδόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας – Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω,

ο Παύλος Σκούρας, Παιδαγωγός – Δημοτικός Σύμβουλος

ο Γιώργος Λυγερός – Αστυνόμος Α’, που υπηρετεί στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών στο τμήμα Δημόσια Ασφάλειας, με εξειδίκευση στο ηλεκτρονικό έγκλημα, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πατρών στον τομέα Διοίκησης Επιχειρήσεων, με Μεταπτυχιακό από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Διαχείριση Κρίσεων και Καταστροφών και Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

ο Μάνος Σουρής, Phd (c) , Ψυχολόγος – Κοινωνικός Σύμβουλος – MASTER OF PUBLIC HEALTH & MASTER OF MENTAL HEALTH OF CHILDREN AND ADOLESCENTS

η Ματίνα Λαδικού, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, με πτυχίο και στην Κοινωνιολογία, Master στην Εγκληματολογία από το Πάντειο πανεπιστήμιο Αθηνών. Από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με μετεκπαίδευση σε τομείς όπως η συμβουλευτική, η ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων, η παιγνιοθεραπεία, η διαχείριση διαζυγίου, η εμψύχωση ομάδων, καθώς επίσης απέκτησα και την παιδαγωγική επάρκεια από την ΑΣΠΑΙΤΕ.

ο Γιώργος Μιμμής, Security Consultant, εκπαιδευτής Αυτοάμυνας Raptor krav Maga, με πολυετή εμπειρία στο εξωτερικό σε θέματα που αφορούν το σχεδιασμό και την υλοποίηση ασφάλειας διακεκριμένων προσώπων υψηλών βαθμίδων, όπου ήταν στόχοι τρομοκρατικών επιθέσεων.

Μετά την Ενημέρωση, ακολουθεί η Έκθεση Φωτογραφίας, η οποία είναι μέσα από τη σκηνοθετική ματιά της Ελένης Βασιλοπούλου, όπου απαθανάτισε στιγμές μοναδικές, παρουσιάζοντας τα Δικαιώματα των παιδιών σε αντίθεση με παιδιά που τα στερούνται. Παιδιά, που πρωταγωνιστούν για να περάσουν ηχηρά μηνύματα μέσα από 20 φωτογραφίες (σε μορφή Poster) που δημιουργούν αντιθέσεις.

Θεματικές όπως: η σεξουαλική κακοποίηση, η βία, το bullying, το διαδίκτυο, τα παιδιά πρόσφυγες, το δικαίωμα των παιδιών στη γνώση και την εκπαίδευση, το δικαίωμα των παιδιών στην υγεία και τη ζωή κ.α.

Επεξεργασία φωτογραφίας, Βασίλης Κατσάμπας

Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με την κοπή της βασιλόπιτας και μουσική από τον πιανίστα Βιτσέντζο Γκιούστο!

Κάνε κράτηση για την πρόσκληση σας! στο viva.gr —> ΕΔΩ

Θα ακολουθήσουν βραβεύσεις παιδιών – προτύπων για την κοινωνία μας και εκπροσώπων φορέων που έχουν τιμήσει την Πάτρα με το έργο τους!

Μετά την κοπή της βασιλόπιτας (από το ΕΝΤΕΛΒΑΪΣ) θα κεράσουμε μπύρα AMMOUSA, υπό τους ήχους της μουσικής, του εξαιρετικού πιανίστα Βιτσέντζου Γκιούστο, από την Πολιτιστική Ανάπτυξη!

Η Έκθεση φωτογραφίας θα κοσμεί το Φουαγιέ του Θεάτρου “Γραμμές Τέχνης”

Γενική Είσοδος: 10 ευρώ

Για τις προσκλήσεις σας, θα επικοινωνήσετε στο 6932011395