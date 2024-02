Γιάννης Φρέρης – Το τέλος της συνεργασίας του με την Γέφυρα Α.Σ. – Η ανάρτηση

Το τέλος της συνεργασίας του με τη Γέφυρα Α.Ε. και το άνοιγμά του σε νέα επαγγελματικά πεδία, ανακοίνωσε μέσα από το μπλογκ του και τα social media, ο επί σειρά ετών υπεύθυνος επικοινωνίας της Γέφυρας, Γιάννης Φρέρης.

Το πλήρες κείμενο της ανάρτησής του, έχει ως εξής:

“Διαπεραίωση: Η ενέργεια ή το αποτέλεσμα του διαπεραιώνω, η μεταφορά / το πέρασμα στην απέναντι ακτή ή όχθη.

Μετά την παρέλευση ενός ολόκληρου έτους από τη στιγμή που σχημάτισα την αντίληψη πως είμαι έτοιμος να περπατήσω σε νέους επαγγελματικούς ορίζοντες, ήρθε η μέρα να μοιραστώ αυτή μου την απόφαση με τους ανθρώπους που παρακολούθησαν την πορεία μου επί μακρόν ή/και συμπορεύθηκαν μαζί μου σε δρόμους που άξιζαν να περπατηθούν.

Πριν & μέχρι τη Γέφυρα

Μετά τις πτυχιακές και μεταπτυχιακές μου σπουδές στη Νομική & Πολιτική Επιστήμη στο πανεπιστήμιο της Σορβόννης, εργάστηκα αρχικά από το 1994 ως Διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών & Πολιτικής Στρατηγικής (ΙΝΕΡΠΟΣΤ) κοντά στην Λούκα Κατσέλη, αργότερα (1997) ως Σύμβουλος του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και το 1998 ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων (PLANET A.E.) μέχρι που ανέλαβα τον ρόλο του επικεφαλής του τομέα επικοινωνίας της «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΕΦΥΡΑ» (1999), από την οποία μεταπήδησα -μετά το πέρας της κατασκευής- στην παραχωρησιούχο ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.

Εμπιστοσύνη & ενθάρρυνση από σπουδαίους ανθρώπους

Χάρη στην εμπιστοσύνη και τη σταθερή ενθάρρυνση των «πατέρων της Γέφυρας» Jean-Paul Teyssandier, Νίκου Χαρικιόπουλου, Gilles de Maublanc, Ασκληπιού Δημόγλου, Christophe Pelissie du Rausas, Παναγιώτη Παπανικόλα και του Οικονομικού & Διοικητικού Διευθυντή Σταύρου Σταυρή, η πορεία μου συνεχίστηκε εντός της παραχωρησιούχου εταιρείας, στην οποία εργάστηκα από το 2005 έως και το 2023, υπό την ιδιότητα του Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας & Αειφόρου Ανάπτυξης.

Γέφυρες μεταξύ μας

Αν κάτι μπορώ να ξεχωρίσω από το πέρασμά μου από τη «Ζεύξη» αυτό είναι οι «ανθρώπινες γέφυρες» που οικοδομήθηκαν στο όνομα της εταιρείας «μέσα στην κοινωνία, από την κοινωνία, για την κοινωνία» .

Στο μακρύ ακόλουθο διάστημα της σταδιοδρομίας που ακολούθησε, ιδρύθηκαν οι πλατφόρμες θαλάσσιας περιβαλλοντικής δράσης «ΚΥΑΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» (2007) και κοινωνικής αλληλεγγύης «ΠΥΛΩΝΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΚΩΣΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ» (2009), σε συνεργασία με συλλόγους, τοπικούς και εθνικούς θεσμούς, φορείς και ενεργούς πολίτες της Δυτικής Ελλάδας, που ελπίζω ότι θα αποτελούν σε βάθος χρόνου υπόδειγμα συνέργειας μεταξύ ενός επιχειρηματικού φορέα με ιδιαίτερο συμβολισμό και ονομασία (ΓΕΦΥΡΑ) που παραπέμπει σε αμοιβαία εμπιστοσύνη και συνέργεια -πέρα και πάνω από συμβατικές υποχρεώσεις- με την τοπική κοινωνία και τους ενεργούς πολίτες της.

Ένα μακρύ εταιρικό ταξίδι

Ως εκπρόσωπος της εταιρείας, υπήρξα μέλος της οργανωτικής επιτροπής του ετήσιου forum επικοινωνίας (Communication on Top) του Νταβός.

Από το 2011 έως το 2018 ήμουν μέλος της Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης της VINCI CONCESSIONS, κυρίου μετόχου της εταιρείας. Από το 2011 μέχρι και το 2023 είχα τον ρόλο του Γενικού Συντονιστή της ΑΜΚΕ «Σύνδεσμος VINCI», φορέα υλοποίησης προγραμμάτων κοινωνικής αλληλεγγύης & ενσωμάτωσης στην Ελλάδα.

Επίσης από το 2011 μέχρι σήμερα έχω εκλεγεί κατ’ επανάληψη Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς».

Από το 2011 έως το 2020 χρημάτισα Αντιπρόεδρος του Τομέα Εταιρικών Υποθέσεων της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ).

Από το 2012 έως το 2020 εξελέγην 4 φορές στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διευθυντών Επικοινωνίας (European Association of Communication Directors/EACD).

Από το 2016 ήμουν Συντονιστής για την Ελλάδα των δράσεων οδικής ασφάλειας και της επικοινωνίας των ετήσιων ερευνών που διεξάγει το Ίδρυμα “Fondation VINCI Autoroutes” ανά την Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου στη ΓΕΦΥΡΑ, είχα τη χαρά να δω την εταιρεία να βραβεύεται επανειλημμένως στην Ελλάδα και την Ευρώπη για καινοτόμες πρωτοβουλίες και τη συμβάδιση με τις νέες τάσεις στην εταιρική επικοινωνία, την αειφόρο ανάπτυξη και την «εταιρική πολιτοσύνη» (όπως ορίστηκε από τον Γεώργιο Μπαμπινιώτη ο όρος “Corporate Citizenship” κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΓΕΦΥΡΑ).

Τον Δεκέμβριο του 2022 είχα τη χαρά να λάβω ειδική τιμητική διάκριση από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τη μακρά ενασχόλησή του με την εταιρική υπευθυνότητα, ενώ κατά την ίδια περίοδο υπήρξα φιναλίστ του διαγωνιστικού θεσμού των ετήσιων βραβείων “MANAGER OF THE YEAR” του οποίου τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν σε ειδική τελετή στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Ως εδώ όμως το πρώτο ενικό πρόσωπο, το οποίο επέβαλε ένα κείμενο που όφειλε να φέρει την υπογραφή ανθρώπου που αποχαιρετά τον χρόνο τα χρόνια που αφιέρωσε στην υπηρεσία ενός σύγχρονου, ζωντανού εθνικού μνημείου και συμβόλου.

Ό,τι κατορθώθηκε στο διάστημα της ενσυνείδητης αυτεπένδυσής μου στην αποστολή που μου ανατέθηκε οφειλόταν στο πρώτο πληθυντικό που πάει πακέτο με το επίρρημα «ΜΑΖΙ».

Εύχομαι το νέο ήθος που χτίσαμε ΜΑΖΙ με τις ενεργές δυνάμεις της τοπικής κοινωνίας, να γίνει στο εξής ήθος κάθε επιχείρησης, απαιτητέο από τους κοινωνούς της εταιρικής της δραστηριότητας.

Η μόνη (και ακροτελεύτια) εξαίρεση υπέρ του πρώτου ενικού που επιτρέπω στον εαυτό μου σε αυτό το σημείωμα είναι το «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» προς όλες και όλους εσάς που δείξατε στους εαυτούς σας, στην ευρύτερη κοινωνία, στην κοινωνία των πολιτών, την κοινωνία των μέσων ενημέρωσης και την κοινωνία των εταιρειών, ότι οι γέφυρες (είτε από τσιμέντο και ατσάλι, είτε από καρδιά και αγκαλιά) είναι η θεμελιωδέστερη προϋπόθεση της κοινής προκοπής τόπου και ανθρώπων.

Γιάννης Φρέρης

*Διαπεραίωση: Μεταφορά από τη μία όχθη στην άλλη (Λεξικό Μπαμπινιώτη)”.