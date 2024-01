Χρυσά Βατόμουρα 2024: Σιλβέστερ Σταλόνε, Έλεν Μίρεν και Ράσελ Κρόου μεταξύ των υποψηφίων

Παράλληλα με τις υποψηφιότητες για τα Όσκαρ ανακοινώθηκαν και τα Χρυσά Βατόμουρα (Razzie Awards) με τους «χειρότερους» να φιγουράρουν στις λίστες τους. Η ταινία με τις περισσότερες υποψηφιότητες είναι το «Expend4bles» το φιλμ που μεγάλο μέρος των γυρισμάτων του έγιναν στη Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί το «The Exorcist: Believer» και το «Winnie the Pooh: Blood and Honey».

Σιλβέστερ Σταλόνε, Ράσελ Κρόου, Βιν Ντίζελ, Τζέισον Στέιθαμ, αλλά και η Μέγκαν Φοξ και Έλεν Μίρεν, μπήκαν στη λίστα των Χρυσών Βατόμουρων για το 2024.

Οι υποψήφιοι για Χρυσό Βατόμουρο

ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ

The Exorcist: Believer

Expend4bles

Meg 2: The Trench

Shazam! Fury of the Gods

Winnie the Pooh: Blood and Honey

ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ Α’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

Ράσελ Κρόου (The Pope’s Exorcist)

Βιν Ντίζελ (Fast X)

Κρις Εβανς (Ghosted)

Τζέισον Στέιθαμ (Meg 2: The Trench)

Γιον Βόιτ (Mercy)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ADVERTISING

ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ

Άνα ντε Αρμας (Ghosted)

Μέγκαν Φοξ (Johnny & Clyde)

Σάλμα Χάγιεκ (Magic Mike’s Last Dance)

Τζένιφερ Λόπεζ (The Mother)

Έλεν Μίρεν (Shazam! Fury of the Gods)

ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ Β’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ

Κιμ Κατράλ (About My Father)

Μέγκαν Φοξ (Expend4bles)

Μπάι Λινγκ (Johnny & Clyde)

Λούσι Λιού (Shazam! Fury of the Gods)

Μέρι Στιούαρτ Μάστερσον (Five Nights at Freddy’s)

ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ Β’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

Μάικλ Ντάγκλας (Ant Man & The Wasp: Quantumania)

Μελ Γκίμπσον (Confidential Informant)

Μπιλ Μάρεϊ (Ant Man & The Wasp: Quantumania)

Φράνκο Νέρο (στον ρόλο του Πάπα) (The Pope’s Exorcist)

Σιλβέστερ Σταλόνε (Expend4bles)

ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΔΙΔΥΜΟ

Οποιοιδήποτε 2 Ανελέητοι Μισθοφόροι (Expend4bles)

Οποιοιδήποτε 2 επενδυτές που έδωσαν 400 εκατομμύρια δολάρια για δικαιώματα ανανέωσης του Εξορκιστη (The Exorcist: Believer)

Άνα ντε Άρμας & Κρις Έβανς (χωρίς καθόλου χημεία) (Ghosted)

Σάλμα Χάγιεκ & Τσάνινγκ Τέιτουμ (Magic Mike’s Last Dance)

Που το Αρκουδάκι & Πίγκλετ ως δύο αιμοδιψείς δολοφόνοι (Winnie the Pooh: Blood and Honey)

ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ PREQUEL, REMAKE, RIP-OFF ή SEQUEL

Ant Man & The Wasp: Quantumania

The Exorcist: Believer

Expend4bles

Indiana Jones and The Dial of Destiny

Winnie the Pooh: Blood and Honey

ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

Ρις Φρέικ-Γουότερφιλντ (Winnie the Pooh: Blood and Honey)

Ντέιβιντ Γκόρντον Γκριν (The Exorcist: Believer)

Πέιτον Ριντ (Ant Man & the Wasp: Quantumania)

Σκοτ Βο (Expend4bles)

Μπεν Γουίτλι (Meg 2: The Trench)

ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

The Exorcist: Believer

Expend4bles

Indiana Jones and the Dial of…Can I go home now?

Shazam! Fury of the Gods

Winnie the Pooh: Blood & Honey

https://www.zougla.gr/