Πάτρα: Στις κάλπες σήμερα τα μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου – Ποιοι είναι υποψήφιοι

Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα από το πρωΐ τα μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου για να εκλέξουν τις νέες διοικήσεις τους.
Η εκλογική διαδικασία ξεκίνησε στις 08:00 και θα διαρκέσει μέχρι τις 18:00 .
Στη Δυτική Ελλάδα θα είναι υποψήφιες έξι παρατάξεις και συνολικά 51 υποψήφιοι από την Περιφέρεια.
10ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ο Ι
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΚΙΟΕ)
1. ΜΑΛΕΣΟΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΞΥΘΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΠΑΣΙΣΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4. ΣΕΡΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
5. ΣΚΟΥΡΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
6. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
7. ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
8. ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
9. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (ΔΗΚΙΟ-Σ)
1. ΒΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
2. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
3. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
4. ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
5. ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
6. ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
7. ΠΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
8. ΡΕΓΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
9. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
10. ΣΥΡΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ (ΔΠΚ-Ο)
1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΚΑΠΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
5. ΜΑΤΣΙΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
6. ΝΤΕΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
7. ΠΑΓΙΑΣΛΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
8. ΠΑΠΑΓΑΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
9. ΤΡΑΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
10. ΦΡΟΥΝΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Π.Ο.ΦΕ.-Ε.) – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΝΤΑΟΥΛΑΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
3. ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ (Π.Δ.Σ.Ο)
1. ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3. ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΡΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
4. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
6. ΜΠΛΑΤΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
7. ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
8. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ – ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
9. ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
10.ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1. ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
3. ΔΑΠΟΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΜΠΛΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
6. ΤΖΙΒΓΙΝΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 7. ΤΣΑΠΑΡΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
8. ΦΛΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
9. ΨΕΙΜΑΔΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ