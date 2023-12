Julia Roberts: Αποκάλυψε το πιο σκληρό ναρκωτικό που έχει δοκιμάσει!

Η Julia Roberts κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο επεισόδιο του «Watch What Happens Live with Andy Cohen», αποκάλυψε το πιο σκληρό ναρκωτικό που έχει δοκιμάσει ποτέ.

Η 56χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εμφανίστηκε στο διάσημο talk show και έπαιξε το χαρακτηριστικό παιχνίδι του «Plead The Fifth», στο οποίο οι καλεσμένοι έχουν τρεις ερωτήσεις και επιτρέπεται να μην απαντήσουν μόνο σε μία από αυτές.

Ο 55χρονος παρουσιαστής ρώτησε, ανάμεσα σε άλλα: «Ποιο είναι το πιο δύσκολο ναρκωτικό που έχεις δοκιμάσει ποτέ;», στο οποίο η Julia Roberts εξομολογήθηκε: «Παραισθησιογόνα μανιτάρια».

Στην ερώτηση αν ήταν «θετική εμπειρία», απάντησε: «Ναι, ήταν ωραία. Δεν θα πω ψέματα. Παιδιά, μην το δοκιμάσετε στο σπίτι».

Επίσης, ο Κόεν ρώτησε τη Roberts να κατατάξει μερικές από «τις εμβληματικές ταινίες της», αλλά αμέσως η ηθοποιός είπε: «I’m taking the fifth on this (=Δεν απαντώ σε αυτό)».

Τη ρώτησε αν ήθελε να ακούσει τις ταινίες και αφού συμφώνησε ο Κόεν είπε ότι ήταν οι ταινίες «Pretty Woman», «My Best Friend’s Wedding» και «Notting Hill». «Βλέπετε, άκουσα κάποιον από το κοινό να αναφωνεί: “Ω!”. Δεν θέλεις να το κάνεις», είπε η Roberts, στο οποίο απάντησε ο παρουσιαστής: «Σωστά, γιατί είναι όλες τόσο υπέροχες».