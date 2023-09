Έρχεται το Fame Story- Διευθύντρια της ακαδημίας η πατρινή Ηρώ

Μεθαύριο Σάββατο, στις 21:00 αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το « Fame Story» στο Star με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη.

Η πιο διάσημη τηλεοπτική μουσική Ακαδημία του κόσμου, που από το 2001 έχει αναδείξει παγκοσμίως 103 νικητές, κάνει την πρώτη της επίσημη με το πρώτο Live Show και πολλές πολλές εκπλήξεις. Τα νέα επεισόδια της μουσικής Ακαδημίας θα προβάλλονται κάθε εβδομάδα, από Δευτέρα έως Πέμπτη, αμέσως μετά τη «Φάρμα» και το λαμπερό Live Show κάθε Παρασκευή στις 21:00! Η απόδοση και η εξέλιξη των σπουδαστών της Ακαδημίας Fame Story θα αξιολογείται κάθε Παρασκευή στο Live Show από τέσσερις εξαιρετικούς κριτές, τον Αντώνη Ρέμο, την Ελένη Φουρέιρα, τον Γιώργο Αρσενάκο και τον Light.

Διευθύντρια της ακαδημίας θα είναι η πατρινή Ηρώ που την προηγούμενη τηλεοπτική χρονιά είχε συνεργαστεί με τον Νίκο Κοκλώνη στο Just the 2 of Us.

Αυτός ή αυτή που θα καταφέρει να ανταποκριθεί στο απαιτητικό πρόγραμμα της Ακαδημίας, να ξεχωρίσει στα εβδομαδιαία Live Shows και να πάρει την ψήφο του κοινού, των κριτών, των καθηγητών, ώστε να φτάσει στον μεγάλο τελικό και να κερδίσει, θα εξασφαλίσει ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με την Panik Records και φυσικά το σπουδαίο χρηματικό έπαθλο των 50.000 ευρώ!