Μέσι: Ντεμπούτο – όνειρο για τον Αργεντινό, με φάουλ σπεσιαλιτέ του στο 94′ (βίντεο)

Ο Λιονέλ Μέσι είναι ένας παίκτης φαινόμενο στην ιστορία του ποδοσφαίρου και το αποδεικνύει με τη φανέλα οποιοσδήποτε ομάδας και αν φοράει, είτε αυτή είναι της Μπαρτσελόνα, είτε της Παρί ή της εθνικής Αργεντινής.

El primer gol de Messi con Inter Miami 🤯🤯👏👏

Messi scores in his first match with the club to give us the lead in the 94th minute. pic.twitter.com/pI7bYjEK63

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 22, 2023