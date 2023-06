Μάντσεστερ Σίτι: Ο Χάλαντ έδωσε σόου ημίγυμνος υπό βροχή στην παρέλαση για το τρεμπλ

Ο Έρλινγκ Χάλαντ ήταν σε τρελά κέφια στην παρέλαση της Μάντσεστερ Σίτι για την κατάκτηση του τρεμπλ. Η βροχή δεν ανέβαλε τη φιέστα των πολιτών και οι παίκτες δεν πτοήθηκαν καθόλου από τη βροχή.

Ο Νορβηγός φορ μάλιστα ήταν από τους τολμηρούς, καθώς έβγαλε την μπλούζα του και έδωσε το δικό του σόου, όπως και οι υπόλοιποι. Μαζί τους ήταν και ο κόσμος ο οποίος πανηγύριζε μαζί τους.

A shirtless Erling Haaland defies the rain while Pep Guardiola enjoys a (presumably rather soggy) cigar as Man City’s victory parade travels through a tropical storm in central Manchester. pic.twitter.com/xYKJFjpMh7

— Josh Halliday (@JoshHalliday) June 12, 2023