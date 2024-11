Αμερικανικές εκλογές: Μπροστά η Χάρις στον αριθμό των εκλεκτόρων

Μάχη στήθος με στήθος δίνουν οι δύο μονομάχοι για την προεδρία των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τα τελευταία συγκεντρωτικά δεδομένα για τους εκλέκτορες, στα περισσότερα η υποψήφια με τους Δημοκρατικούς δείχνει να ξεπερνά τον υποψήφιο με τους Ρεπουμπλικανούς.

Ειδικότερα, από τις τελευταίες δέκα εκτιμήσεις για τους εκλέκτορες η Χάρις στις οκτώ εμφανίζεται να έχει τους περισσότερους, δηλαδή από 270 και πάνω κάτι που εξασφαλίζει τη νίκη.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα δεδομένα της Five Thirty Eight, η Χάρις συγκεντρώνει 270 και ο Τραμπ 268 εκλέκτορες, τα δεδομένα της Nate Silver 538, δίνουν 271 στη Χάρις και 267 στον Τραμπ, τα δεδομένα της Decision Desk HQ 275 στον Τραμπ και 263 στην Χάρις, εκείνα του Sabato’s Crystal Ball 276 στη Χάρις και 262 στον Τραμπ, του Economist 270 στη Χάρις και 268 στον Τραμπ, του Elections Daily 292 στη Χάρις και 246 στον Τραμπ, του CNalysis 308 στη Χάρις και 230 στον Τραμπ, της Daily Mail 287 στον Τραμπ και 251 στη Χάρις, του Jack Kersting 272 στη Χάρις και 266 στον Τραμπ, και του Race to the White House 275 στη Χάρις και 263 στον Τραμπ.