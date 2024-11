Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης

Οι αναμετρήσεις του Champions League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

12:00 Novasports 6HD WTA Finals τένις

14:30 Novasports 6HD WTA Finals τένις

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Μετς τένις

17:00 Novasports 6HD WTA Finals τένις

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Μετς τένις

17:30 COSMOTE SPORT 5 HD Μπεσίκτας – Μάλμε UEFA Europa League

17:30 ΕΡΤ3 Ελλάδα – Γεωργία EHF Euro 2026 – Προκριματικά Ανδρών χάντμπολ

18:30 Novasports 4HD Άνκαρα – Κλουζ Eurocup

19:00 Novasports Start Λιετκαμπέλις – Χάμπουργκ Τάουερς Eurocup

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Φενέρμπαχτσε – Λοτζ CEV Champions League Γυναικών βόλεϊ

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Περιστέρι – Μανίσα FIBA Basketball Champions League

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Σαχτάρ Ντόνετσκ – Γιανγκ Μπόις UEFA Champions League

19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Κλαμπ Μπριζ – Άστον Βίλα UEFA Champions League

20:00 Novasports Prime Άρης – Βαλένθια Eurocup

20:00 Novasports 5HD Χάποελ Ιερουσαλήμ – Βενέτσια Eurocup

20:15 ΕΡΤ3 Μαρούσι – Σαμπάχ FIBA Europe Cup

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Παρί Σεν Ζερμέν – Ατλέτικο Μαδρίτης UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Φέγενορντ – Σάλτσμπουργκ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Σπάρτα Πράγας – Μπρεστ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Στουτγκάρδη – Αταλάντα UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ερυθρός Αστέρας – Μπαρτσελόνα UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπάγερν Μονάχου – Μπενφίκα UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD, MEGA Ίντερ – Άρσεναλ UEFA Champions League