Η πρωινή ρουτίνα που μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή

Όλοι έχουμε μέρες που ξυπνάμε στραβά ή νιώθουμε ότι δεν θέλουμε να σηκωθούμε από το κρεβάτι, γι’ αυτό χρειαζόμαστε ένα κίνητρο. Η ύπαρξη μιας σταθερής πρωινής ρουτίνας μπορεί να προσφέρει μια αίσθηση ελέγχου, να δώσει στον εγκέφαλό μας ένα διάλειμμα από την κούραση των αποφάσεων και να μας βοηθήσει να ξεκινήσουμε την ημέρα με ενέργεια και παραγωγικότητα. Αυτό είναι, άλλωστε, σύμφωνα με την Ιατρική Σχολή του πανεπιστημίου Northwestern, και το μυστικό για μια επιτυχημένη, υγιή ζωή.

Μια πρωινή ρουτίνα δεν είναι απαραίτητα πολύπλοκη ή χρονοβόρα. Και δεν είναι ανάγκη να είστε πρωινός τύπος. Η ρουτίνα που έγινε δημοφιλής από το βιβλίο του Χαλ Έλροντ με τίτλο «The miracle morning: The not-so-obvious secret guaranteed to transform your life (before 8AM)» («Το θαυματουργό πρωινό: Το όχι-και-τόσο-προφανές μυστικό που εγγυάται ότι θα αλλάξει τη ζωή σας, πριν από τις 8 π.μ.») είναι ο «ταχύτερος τρόπος να δημιουργήσετε τη ζωή που ονειρεύεστε», και μάλιστα το μόνο που χρειάζεστε είναι έξι δοκιμασμένα βήματα που –απ’ όσο γνωρίζουμε από την ψυχολογία– θα σας οδηγήσουν στην ευεξία.

Αυτή η πρωινή ρουτίνα μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή

#1 Αφιέρωσε χρόνο στη σιωπή

Η ζωή μας είναι γεμάτη με τόσο θόρυβο και περισπασμούς που συχνά ξεχνάμε πώς μοιάζει η ησυχία. Άδειασε το μυαλό σου από τα άγχη και τις ανησυχίες και εστίασε στην αναπνοή. Η επανάληψη είναι το κλειδί της αρμονίας. Έτσι θα αποκτήσεις το προβάδισμα της καθαρής σκέψης και της συγκέντρωσης.

#2 Με το χέρι στην καρδιά

Επανέλαβε τη φράση «Αισθάνομαι ευτυχία, ηρεμία και ικανοποίηση». Ερευνητές από το πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας Berkeley υποστηρίζουν ότι οι θετικές δηλώσεις (affirmations) μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ψυχική μας υγεία. Σύμφωνα με μελέτη τους που δημοσιεύτηκε στο «Behaviour Research and Therapy», όσοι συμμετέχοντες έβαζαν το χέρι τους στην καρδιά τους και έλεγαν μια τέτοια φράση στον εαυτό τους κάθε μέρα για 20 δευτερόλεπτα παρατήρησαν ότι είχαν περισσότερη αυτοσυμπόνια και λιγότερο στρες σε σύγκριση με εκείνους που δεν ήταν τόσο ευγενικοί με τον εαυτό τους.

#3 Κάνε πρόβα τους στόχους σου

Ο οραματισμός αυξάνει την αισιοδοξία, βελτιώνει τις δεξιότητες λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων και ενθαρρύνει τις θετικές συμπεριφορές.

#4 Ώρα για άσκηση

Πολλοί από μας δεν μπορούμε να μας φανταστούμε να ξυπνάμε χωρίς ένα φλιτζάνι καφέ, αλλά έχετε δοκιμάσει ποτέ να κάνετε γυμναστική; Η πρωινή προπόνηση ενισχύει την αντοχή και την απόδοση του οργανισμού μειώνοντας σημαντικά την κούραση που μπορεί να προκύψει μέσα στην ημέρα.

#5 Άσε το κινητό και πιάσε ένα βιβλίο

Βάλε στόχο να διαβάζεις κάθε πρωί δέκα σελίδες από ένα βιβλίο αυτοβελτίωσης ή από το αγαπημένο σου περιοδικό. Η συγκεκριμένη συνήθεια τονώνει τη δημιουργικότητα, προάγει τον ποιοτικό ύπνο και προωθεί την προσωπική ανάπτυξη.

#6 «Αγαπητό μου ημερολόγιο»

Το τελευταίο βήμα της θαυματουργής πρωινής ρουτίνας είναι το journaling. Η διατήρηση ημερολογίου είναι μια αποτελεσματική στρατηγική για τη διαχείριση του άγχους, ενώ έρευνες δείχνουν ότι ενδυναμώνει το ανοσοποιητικό και ανεβάζει την αυτοπεποίθηση.