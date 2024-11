Μιλάμε ξένες γλώσσες, παίζοντας και δημιουργώντας με τον σκαντζόχοιρο Herb – Εκπαιδευτική δράση για παιδιά

Το πρωινό του Σαββάτου 2 Νοεμβρίου, 10:30 με 12:30, στις καθιερωμένες

εκπαιδευτικές δράσεις του Πολύεδρου, μιλάμε ξένες γλώσσες με τα παιδιά.

Παίζοντας και δημιουργώντας γνωρίζουμε τον σκαντζόχοιρο Herb και τις συνήθειές

του, στα αγγλικά και στα ελληνικά. Μαζί μας η Αγγλίδα συγγραφέας και

εικονογράφος παιδικών βιβλίων Louise Turley, με το βιβλίο της «Interview with

Herb the Hedgehog» (Συνέντευξη με τον σκαντζόχοιρο Herb), το πρώτο από τη

σειρά βιβλίων «Συνέντευξη με ένα ζώο» («Interview with an Animal»). Με τα βιβλία

της στοχεύει να δώσει φωνή στα ζώα, να τα αγαπήσουμε και να καλλιεργήσουμε την

ανάγκη για την προστασία τους.

Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης και ο Ιταλός εμψυχωτής Nicolo Arduini, για να

μας μυήσουν μαζί με τη συγγραφέα στον κόσμο των ζώων και να ανακαλύψουμε

στοιχεία της φύσης συζητώντας και παίζοντας μαζί τους. Θα λύσουμε σταυρόλεξα

και κουίζ, θα ζωγραφίσουμε, θα κατασκευάσουμε σκαντζόχοιρους και θα

ανακαλύψουμε φυσικές μυρωδιές και αρώματα στον κήπο.

Η Louise Turley είναι συγγραφέας και εικονογράφος από το

Bournemouth της Νότιας Αγγλίας. Έχει πτυχίο Γαλλικών και

Κινηματογράφου από το Πανεπιστήμιο του Southampton και

πτυχίο Language Teaching από το Cambridge. Πέρασε την

πρώιμη καριέρα της στον επενδυτικό τραπεζικό τομέα και πλέον

έχει στραφεί σε πιο δημιουργικές αναζητήσεις! Της αρέσει να

γράφει, να ζωγραφίζει, να εφευρίσκει παιχνίδια μάθησης και να

χρησιμοποιεί τη φαντασία της. Ζει στην Ελλάδα όπου μεγαλώνει

τα δύο της παιδιά που αποτελούν την έμπνευσή της. Το «Interview with Herb the

Hedgehog» είναι ο πρώτος τίτλος στη σειρά της «Interview with an Animal» που

στοχεύει να δώσει φωνή στα ζώα. Τα ζώα παρουσιάζουν στοιχεία για τον εαυτό τους

και τους μοναδικούς χαρακτήρες τους, προσωπικότητες που σε συνδυασμό με μια

πληθώρα δράσεων, ενθουσιάζουν τα παιδιά και τους γονείς. Ολοκληρώνει κάθε

βιβλίο με ένα σημαντικό μήνυμα για τη φροντίδα και τη διάσωση των ζώων, με

μικρούς αλλά αποτελεσματικούς τρόπους.

Η Louise λέει, «Το να μεγαλώνεις είναι υπερεκτιμημένο και ποτέ δεν είσαι πολύ

μεγάλος για να παίξεις, να μάθεις ή να δημιουργήσεις!»

**Ο Nicolò Arduini γεννήθηκε στο Κάπρι της Ιταλίας. Έχει πτυχίο στις Επιστήμες της

Εκπαίδευσης και είναι μεταπτυχιακός φοιτητής. Αυτήν τη στιγμή, βρίσκεται στην

Πάτρα σε πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών. Έχει εργαστεί σε ιταλικά σχολεία ως

ειδικός παιδαγωγός. Χαίρεται να προτείνει δραστηριότητες για παιδιά στις οποίες δεν

υπάρχουν λάθος απαντήσεις, απλά νέες προοπτικές για την ανακάλυψη. Οι διαφορές

ή τα λάθη δεν είναι εμπόδια, αλλά εργαλεία ανάπτυξης, μάθησης και θετικής

αλλαγής.