“Είκοσι χρονών πεθαίνεις”, διά Γυμνού Οφθαλμού

ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΩΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙΣ του ΑΜΤΖΑΝΤ ΑΜΠΟΥ ΑΛΑΛΑ

ΠΟΥ? – Θέατρο Λιθογραφείον / Μαιζώνος 172Β / Πάτρα

ΠΟΤΕ? – Τετάρτη, 06 Νοεμβρίου 2024

ΩΡΕΣ: πρώτη προβολή: 8.15 μ.μ – δεύτερη προβολή: 10.15 μ.μ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Γυμνός Οφθαλμός – Θέατρο Λιθογραφείον

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

ΥΠΟΘΕΣΗ

Στη βάφτιση του Μοζαμίλ, ένας υπηρέτης του Σεΐχη λιποθυμά την πιο κρίσιμη στιγμή και ο οιωνός γεννά αυτόματα μια οδυνηρή προφητεία: το παιδί δεν θα ζήσει άλλη μέρα μετά τα είκοσί του χρόνια.

Φέροντας το βάρος της κατάρας, ο πατέρας του παιδιού αυτοεξορίζεται, ενώ ο Μοζαμίλ μεγαλώνει με την μητέρα του στην σκιά μιας αναπόδραστης μοίρας.

Άλμα στον χρόνο, και ο Μοζαμίλ, που έχει εντρυφήσει στο Κοράνι, κοντεύει τα είκοσι.

Ο ίδιος αντιμετωπίζει με στωικότητα το ριζικό του, ώσπου η συνάντηση με έναν νεοφερμένο στην κοινότητα τού γεννά αμφιβολίες.

Ένα υπαινικτικό σχόλιο για τα ασφυκτικά δεσμά της παράδοσης, το οποίο συναρθρώνει μύθο και πραγματικότητα, αμφισβητώντας νομοτέλειες και απόλυτες αλήθειες…

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ

Σκηνοθεσία: Amjad Abu Alala

Σενάριο: Youssef Ibrahim, Amjad Abu Alala

Διεύθυνση φωτογραφίας: Sébastien Goepfert

Μοντάζ: Heba Othman

Ήχος: Rawad Hobeika, Rana Eid, Florent Lavallée

Μουσική: Amine Bouhafa

Ηθοποιοί: Mustafa Shehata, Islam Mubark, Mahmoud Elsaraj, Bunna Khalid, Talal Afifi, Amal Mustafa, Moatasem Rashid, Asjad Mohamed

Παραγωγή: Andolfi, Transit Films, DUOFilm AS, Die Gesellschaft DGS, Station Films Cinema Production co.Ltd

Παραγωγοί: Arnaud Dommerc, Hossam Elouan, Ingrid Lill Høgtun, Michael Henrichs, Amjad Abu Alala

Συμπαραγωγή: Station Films, FILM CLINIC, Canal + International, Sunnyland Films as a member of ART group, The Cell Post Production

Συμπαραγωγοί: Mohammed Alomda, Linda Bolstad Strønen, Marie Fuglestein Lægreid

Σκηνικά: Rasha Fares

Χρώμα: Έγχρωμο

Χώρα Παραγωγής: Σουδάν, Γαλλία, Αίγυπτος, Γερμανία, Νορβηγία, Κατάρ

Έτος Παραγωγής: 2019

Διάρκεια: 103΄

Επικοινωνία: Pyramide International, sales@pyramidefilms.com

Βραβεία/Διακρίσεις: Βραβείο Luigi De Laurentiis – Venice FF 2019

τρέηλερ: https://www.youtube.com/watch?v=UVN_Ym9vjc0w

αφίσσες προβολής: sin1891pge

σελίδα προβολής στο facebook: https://www.facebook.com/events/860465229596568/860465239596567

ΑΜΤΖΑΝΤ ΑΜΠΟΥ ΑΛΑΛΑ

Ο Σενεγαλέζος σκηνοθέτης Αμτζάντ Αμπού Αλαλά, ο οποίος έχει ως έδρα το Ντουμπάι, σπούδασε ΜΜΕ στο Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ενώ έχει εργαστεί ως σκηνοθέτης

και παραγωγός σε πολλές μικρού μήκους ταινίες που προβλήθηκαν σε διεθνή φεστιβάλ.

Η φιλμογραφία του περιλαμβάνει τους τίτλους Teena, Coffee and Oranges, Feathers of the Birds, καθώς και την ταινία Studio, στην οποία διετέλεσε επιβλέπων ο Αμπάς Κιαροστάμι.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ

2009 Teena (μμ)

2012 STUDIO (μμ)

2019 You Will Die at Twenty