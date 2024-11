Μαίρη Συνατσάκη: Απαντά πρώτη φορά στις φήμες ότι είχε σχέση με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου

Η Μαίρη Συνατσάκη επέστρεψε στο Youtube μετά από αποχή κάποιων μηνών και απάντησε στις φήμες που έχουν ακουστεί κατά καιρούς για εκείνη. Μία από τις πιο συχνή ερώτηση που δέχτηκε στα social media είναι αν είναι λεσβία και αν είχε σχέση με την καλύτερη φίλη της, Ντορέττα Παπαδημητρίου.

«Είσαι κρυφή λεσβία, έχεις σχέση με την Ντορέττα Παπαδημητρίου» ήταν η ερώτηση που δέχτηκε η παρουσιάστρια.

Η Μαίρη Συνατσάκη απάντησε πρώτη φορά:

«Ρε παιδιά συγγνώμη, θα είχα τέτοια κοπελάρα δίπλα μου και θα την κρατούσα κρυφή; Δεν είναι παράλογο ένας άνθρωπος που έχει φορέσει μπλούζα «Legalize gay» πριν 12-15 χρόνια και μιλάω τόσο άνετα, εγώ τα δικά μου θα τα έκρυβα; Τιμή μου και καμάρι μου. Ντορέττα I love you forever and ever. Είσαι η πραγματική μου αγάπη, αλλά όχι έτσι. Ούτε εγώ είμαι λεσβία, ούτε η Ντορέττα αλλά αν ήμασταν θα ήμασταν πολύ περήφανες μαζί. Δεν θα το κρατούσα κρυφό».

