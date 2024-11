Diddy: Οι ερωτικές κασέτες του ράπερ περιλαμβάνουν 8 διάσημα πρόσωπα

Ο Kόρτνεϊ Μπέρτζες, ένας άνδρας που ισχυρίζεται ότι είχε στην κατοχή του τις φερόμενες ερωτικές κασέτες του Diddy, κατέθεσε ενώπιον ενόρκων την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου.

Ο Μπέρτζες εμφανίστηκε στη συνέχεια στην εκπομπή «Banfield» του NewsNation, λέγοντας στους τηλεθεατές ότι η πρώην του ράπερ Κιμ Πόρτερ του έδωσε 11 USB στικάκια πριν από τον θάνατό της το 2018.

Στα βίντεο φέρονται να εμφανίζονται οκτώ διάσημοι, έξι άνδρες και δύο γυναίκες, με τον Μπέρτζες να ισχυρίζεται ότι «δύο με τρία» από τα άτομα ήταν ανήλικα. Ισχυρίστηκε ότι όλοι οι αστέρες που απεικονίζονται φαίνεται να είναι υπό την επήρεια αλκοόλ στα πλάνα και φαινομενικά ήταν «θύματα» και όχι «δράστες».

Όταν ο Μπέρτζες εμφανίστηκε έξω από το ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μανχάταν νωρίτερα την ίδια ημέρα, όπου δήλωσε ότι είχαν έρθει σε επαφή μαζί του πράκτορες του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας και τον είχαν κλητεύσει. Η κλήτευση ζητούσε από τον Μπέρτζες «να παραδώσει όλα τα αρχεία, συμπεριλαμβανομένων των USB στικς, των σκληρών δίσκων, των ηλεκτρονικών συσκευών αποθήκευσης ή των συσκευών που περιέχουν βίντεο ή/και άλλα αρχεία που απεικονίζουν τον Diddy», ανέφερε το TMZ.

Ο Μπέρτζες ισχυρίστηκε επίσης ότι έχει στην κατοχή του τα φερόμενα απομνημονεύματα της Πόρτερ, «Kim’s Lost Words: A Journey for Justice, from the other side».

Το βιβλίο αποσύρθηκε από το Amazon τον περασμένο μήνα, αφού καταγγέλθηκε από τα επτά παιδιά του Combs.

Η δικηγόρος του Μπέρτζες, Άριελ Μίτσελ-Κιντ, μίλησε στην Post τον Οκτώβριο για τις υποτιθέμενες ερωτικές κασέτε , υποστηρίζοντας ότι ένας από τους άνδρες celebrities ήταν «πιο υψηλού προφίλ από τον κ. Combs».

Χαρακτηριστικά, δήλωσε: «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι υπάρχει. Ότι είναι αληθινό και ότι το άλλο πρόσωπο στο βίντεο είναι πολύ ορατό. Δεν τίθεται θέμα για το αν είναι αυτό το πρόσωπο στο βίντεο».

Εκείνη την εποχή, η νομική ομάδα του Combs ισχυρίστηκε το σχόλιο της Μίτσελ-Κιντ ήταν για λόγους δημοσιότητας και προσοχής.

Ο εν λόγω σταρ ήταν τρομοκρατημένος από την απειλή της δημοσιοποίησης του βίντεο, με μια πηγή να αποκαλύπτει ότι «αισθάνεται σαν να είχε πέσει θύμα πριν από χρόνια και τώρα πέφτει θύμα για άλλη μια φορά».

Ο ιδρυτής της Bad Boy Records συνελήφθη τον Σεπτέμβριο και αντιμετωπίζει κατηγορίες για σωματεμπορία, εκβιασμό και πορνεία. Έχει επανειλημμένα αρνηθεί κάθε αδίκημα μέσω των δικηγόρων του.