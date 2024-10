Μια υπέροχη ανάρτηση έκανε ο πρύτανης του πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας, γράφοντας: Πες το και έγινε….3o Welcome Up 2024, στη Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο, στο Πανεπιστήμιο Πατρών University of Patras με Ν. Πορτοκάλογλου και Πανσέληνο!!! Με καταπληκτική παρέα. Μαρία Νικόλτσιου, Vassilis Komis, George J. Xydopoulos, Alexandros Katsaounis και πολλές και πολλούς άλλους!!!

Τούτο μόνο να ξέρεις:

“Ο,τι σώσεις μές στην αστραπή

καθαρό στον αιώνα θα διαρκέσει”

Ο. Ελύτης