Welcome to UP 2024: Welcome to UP 2024: Οι φοιτητές ανεβαίνουν στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και ανηφορίζουν στην Achaia Clauss

Με δυο ενδιαφέρουσες ξεναγήσεις, στη Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου και το οινόκαστρο της Achaia Clauss, το Welcome to UP 2024, συστήνει στους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών δύο σημαντικά τοπόσημα της περιοχής: ένα σύγχρονο τεχνολογικό επίτευγμα και μια ιστορική οινοποιία ταυτισμένη με την πόλη της Πάτρας και τη διαδρομή της.

Επίσκεψη και ξενάγηση στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου

Την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου, από τις 12.00 έως τις 14.00, οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν και να γνωρίσουν από κοντά το έργο της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου, αλλά και τους ανθρώπους πίσω από αυτό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σύντομη παρουσίαση και επεξήγηση στο μοντέλο κατασκευής του έργου, το οποίο φιλοξενείται στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Στη συνέχεια οι φοιτητές θα επιβιβαστούν σε λεωφορείο, το οποίο θα τους μεταφέρει στη Γέφυρα. Εκεί θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν σε video τα διάφορα στάδια κατασκευής του έργου και στη συνέχεια να επισκεφθούν τον πυλώνα Μ4, ακριβώς κάτω από το κατάστρωμα της Γέφυρας πλησίον του σταθμού διοδίων στο Αντίρριο.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, όλοι όσοι θα συμμετάσχουν στην επίσκεψη, να φορούν κλειστά παπούτσια.

(Αναχώρηση λεωφορείου από το Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών. Κρατήσεις θέσεων στο: https://welcometoup.upatras. gr/bus-tours-2024/#bus-tours)

Επίσκεψη και ξενάγηση στο οινοποιείο της Αchaia Clauss

Tην Πέμπτη 17 Οκτωβρίου από τις 12.00 έως τις 15.00 οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν ένα από τα κοσμήματα της Πάτρας, το οινόκαστρο της Achaia Clauss, το πρώτο οργανωμένο οινοποιείο που ξεκίνησε τη διαδρομή του το 1861 και την συνεχίζει μέχρι σήμερα. Στους φιλοξενούμενους θα δοθεί η ευκαιρία να γνωρίσουν τους αμπελώνες, το οινοφυλάκιο όπου παλαιώνουν οι εσοδείες των εμφιαλωμένων κρασιών, τα κελάρια όπου φυλάσσονται οι παλαιές εσοδείες Μαυροδάφνης με παλαιότερη αυτή του 1873 (συμπληρώνει 150 χρόνια ζωής), να περιηγηθούν – ξεναγηθούν στο μουσείο και να γίνουν κοινωνοί της ιστορίας του οινοποιείου.

Σε όσους επιθυμούν, θα δοθεί η δυνατότητα να σχεδιάσουν την προσωπική τους ετικέτα και τέλος να συμμετέχουν σε οινική γευστική δοκιμή συνομιλώντας για το κρασί.

Η αναχώρηση του λεωφορείου για την Achaia Clauss θα γίνει από την Πρυτανεία.



Πληροφορίες για δρομολόγια και κρατήσεις θέσεων, στο: https://welcometoup.upatras. gr/bus-tours-2024/#bus-tours

To Welcome to UP διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και με την χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού.

Όλα όσα θέλετε να μάθετε για το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών, θα τα βρείτε στη διεύθυνση: https://welcometoup.upatras.gr