Πάτρα: Πραγματοποίηση Εναρκτήριου Συνέδριου & Ενημερωτικής Ημερίδας του έργου HERIT ADAPT

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου και την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2024, στο Αρχαιολογικό Μουσείου Πατρών, το Εναρκτήριο Συνέδριο & η Ενημερωτική Ημερίδα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “HERIT ADAPT – HERItage and territory resilience through sustainableTourism, climate change ADAPtation and ciTizenengagement”- “Πολιτιστική Κληρονομιά και Βιώσιμος Τουρισμός απέναντι στις απειλές της κλιματικής αλλαγής”, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg Euro-Med.