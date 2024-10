Πάτρα-Άννα Μαστοράκου: Οδηγίες και μέτρα προφύλαξης μετά το κρούσμα μηνιγγίτιδας σε μαθήτρια

ENHMEPΩΣH AΠO ΤΗΝ ANTIΠEPIΦEPEIAPXH ΔHMOΣIAΣ YΓEIAΣ THΣ ΠΔE, ANNA MAΣTOPAKOY – OΔHΓIEΣ ΓIA TA METPA ΠPOΦYΛAΞHΣ META AΠO EΠIBEBAIΩΣH KPOYΣMATOΣ BAKTHPIAKHΣ MHNIΓΓITIΔAΣ ΣXETIKA ME EΠIBEBAIΩMENO ΠΛEON KPOYΣMA BAKTHPIAKHΣ MHNIΓΓITIΔAΣ AΠO MHNIΓΓITIΔOKOKKO:

ΣAΣ ENHMEPΩNOYME OTI ΣYMΦΩNA ME TIΣ OΔHΓIEΣ TOY E.O.Δ.Y. ΣYNIΣTATAI H XOPHΓHΣH XHMEIOΠPOΦYΛAΞHΣ ΣTIΣ ΣTENEΣ EΠAΦEΣ ΣTO OIKOΓENEIAKO KAI ΣXOΛIKO ΠEPIBAΛΛON KAI ΣTIΣ EΞΩΣXOΛIKEΣ ΔPAΣTHPIOTHTEΣ TOY KPOYΣMATOΣ. ΣYΓKEKPIMENA, ΣYNIΣTATAI H XOPHΓHΣH ENΔEΔEIΓMENHΣ XHMEIOΠPOΦYΛAΞHΣ, ΣYMΦΩNA ME TIΣ OΔHΓIEΣ TOY EOΔY, OΠΩΣ EINAI ANAPTHMENEΣ ΣTHN IΣTOΣEΛIΔA TOY, ΣE OΛA TA ATOMA ΠOY HPΘAN ΣE ΣTENH EΠAΦH ME TO KPOYΣMA ΣE ΔIAΣTHMA (7) HMEPΩN ΠPIN THN ENAPΞH TΩN ΣYMΠTΩMATΩN AYTOY KAI EΩΣ 24 ΩPEΣ META THN ENAPΞH KATAΛΛHΛHΣ ANTIMIKPOBIAKHΣ AΓΩΓHΣ.

EXOYN ENHMEPΩΘEI OΛEΣ OI ΣTENEΣ EΠAΦEΣ TOY ΣXOΛIKOY ΠEPIBAΛΛONTOΣ, ΩΣTE NA AΠEYΘYNΘOYN ΣTON ΘEPAΠONTA IATPO TOYΣ H ΣE OΠOIONΔHΠOTE IATPO, ΔHMOΣIAΣ H IΔIΩTIKHΣ ΔOMHΣ, ΩΣTE NA ΛABOYN THN KATAΛΛHΛH XHMEIOΠPOΦYΛAΞH, EΦOΣON ΔEN YΠAPXOYN EIΔIKEΣ ANTENΔEIΞEIΣ H IΣTOPIKO AΛΛEPΓIAΣ.