ΠΑΣΟΚ: Δείτε τα εκλογικά τμήματα της Αχαΐας για τις εκλογές της Κυριακής

Τα εκλογικά τμήματα που θα λειτουργήσουν την Κυριακή για τις εκλογές ανάδειξης προέδρου στο ΠΑΣΟΚ, στην Αχαΐα είναι τα κάτωθι:
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΕΠ Δ. ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΚΡΑΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑ «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ» ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.K. ΑΙΓΙΟΥ (ΠΑΛΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) ΑΙΓΙΟ
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ” ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Π. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΑΓΕΙΚΑ ΣΑΓΕΙΚΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ Π.ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΕΠ Δ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΕΠ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΤΡΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΡΙΟΥ ΡΙΟ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΡΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΒΡΥΑΣ ΟΒΡΥΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΑ