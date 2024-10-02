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ΠΑΣΟΚ: Δείτε τα εκλογικά τμήματα της Αχαΐας για τις εκλογές της Κυριακής

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Τα εκλογικά τμήματα που θα λειτουργήσουν την Κυριακή για τις εκλογές ανάδειξης προέδρου στο ΠΑΣΟΚ, στην Αχαΐα είναι τα κάτωθι:

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΕΠ Δ. ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΚΡΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑ «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ» ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.K. ΑΙΓΙΟΥ (ΠΑΛΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) ΑΙΓΙΟ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ” ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Π. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΑΓΕΙΚΑ ΣΑΓΕΙΚΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ Π.ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΕΠ Δ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΕΠ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΤΡΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΡΙΟΥ ΡΙΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΡΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΒΡΥΑΣ ΟΒΡΥΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΑ

Κοινοποίηση

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