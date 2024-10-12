Εκλογές ΠΑΣΟΚ: Δείτε ολα τα εκλογικά τμήματα της Δυτ. Ελλάδας

Η ψηφοφορία για την εκλογή ανάδειξης Προέδρου του ΠΑΣΟΚ θα διαρκέσει από τις 07:00 πμ έως τις 19:00 μμ, για τον β’ γύρο της 13ης Οκτωβρίου 2024.
Οι Έλληνες πολίτες και αλλοδαποί που κατοικούν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, από την ηλικία των 16 ετών (γεννηθέντες το έτος 2008).
Για την ταυτοποίησή τους απαιτείται η επίδειξη στην εφορευτική επιτροπή αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης (νέου τύπου).
Ειδικά για τους νέους 16 ετών και τους αλλοδαπούς, που δεν περιλαμβάνονται στον Εθνικό εκλογικό κατάλογο, η ταυτοποίηση γίνεται, για τους μεν Έλληνες με ταυτότητα/διαβατήριο και ΑΜΚΑ, για τους αλλοδαπούς με άδεια παραμονής και AMKA και για τους Κύπριους με κυπριακή ταυτότητα και ΑΜΚΑ. Ο ΑΜΚΑ θα προκύπτει από δημόσιο έγγραφο (π.χ. e- ΕΦΚΑ), που θα επιδεικνύεται στην εφορευτική επιτροπή.
Για τον β’ γύρο δε καταβάλλεται αντίτιμο.
Οι εκλογείς μπορούν να ψηφίσουν σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα της Χώρας, ανεξάρτητα από το πού διαμένουν ή πού ασκούν το εκλογικό του δικαίωμα στις εθνικές, αυτοδιοικητικές και ευρωπαϊκές εκλογές.
Δικαίωμα ψήφου στον β’ γύρο έχουν μόνο όσοι έχουν ψηφίσει στον α’ γύρο.
Οι εκλογείς του β’ γύρου μπορούν να ψηφίσουν σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα της χώρας, ανεξάρτητα από το εκλογικό τμήμα που ψήφισαν στον α’ γύρο.
Δείτε όλα τα εκλογικά τμήματα της Δυτ. Ελλάδας:
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣ
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΠΗ ΟΔΟΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΔΟΣ ΣΚΑΛΤΣΟΔΗΜΟΥ
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΕΣ ΠΑΠΑΔΑΤΕΣ
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΡΕΝΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑ
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΆΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΒΟΝΙΤΣΑ
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΆΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑ
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΕΝΙΔΙ ΜΕΝΙΔΙ
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΡΜΟ
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙ ΝΕΟΧΩΡΙ-ΟΙΝΙΑΔΕΣ
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΤΑΚΟΥ ΑΣΤΑΚΟΣ
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ ΚΑΝΔΗΛΑ
ΑΧΑΪΑ
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΕΠ Δ. ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΚΡΑΤΑ
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑ «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ» ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.K. ΑΙΓΙΟΥ (ΠΑΛΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) ΑΙΓΙΟ
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ” ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Π. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΑΓΕΙΚΑ ΣΑΓΕΙΚΑ
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ Π.ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΕΠ Δ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΕΠ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΤΡΑ
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΡΙΟΥ ΡΙΟ
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΑ
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΡΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΒΡΥΑΣ ΟΒΡΥΑ
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΑ
ΗΛΕΙΑ
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΒΑΡΔΑ
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΚΑΠΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΛΕΧΑΙΝΑ
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΚΑΠΗ ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΑ
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΖΑΧΑΡΩΣ ΖΑΧΑΡΩ
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑ
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ ΚΑΠΗ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗ
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ