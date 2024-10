Ρευματικές παθήσεις: Ενημερωμένες επιλογές για καλύτερη υγεία

Η Παγκόσμια Ημέρα Αρθρίτιδας 2024 έχει ως κύριο στόχο την ενίσχυση της πρόσβασης των ατόμων με ρευματικά και μυοσκελετικά νοσήματα σε τεκμηριωμένη, επιστημονικά έγκυρη πληροφόρηση. Η σωστή ενημέρωση, σε συνεργασία με τους επαγγελματίες υγείας, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ασθενών, προσφέροντάς τους τα εργαλεία που χρειάζονται για να διαχειριστούν αποτελεσματικά την πάθησή τους.

Οι επαγγελματίες υγείας, όπως οι ρευματολόγοι και οι γιατροί της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, μαζί με άλλους ειδικούς, παίζουν καθοριστικό ρόλο στη δια βίου αντιμετώπιση των ρευματικών νοσημάτων. Η στενή συνεργασία τους με τους ασθενείς είναι απαραίτητη για τη διαχείριση αυτών των χρόνιων παθήσεων.

Κατά τη διάρκεια του εορτασμού της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Αρθρίτιδας, που πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη των εταιρειών Φαρμασέρβ-Λίλλυ & Lavipharm, η ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.σε συνεργασία με τους Δήμους, θα φωταγωγήσει κεντρικά κτίρια σε 8 από τις 11 πόλεις όπου έχει παρουσία ο Σύλλογος. Οι πόλεις αυτές είναι: Αθήνα, Πειραιάς, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Καλαμπάκα, Χρυσούπολη και Συκούριο.

Η Παγκόσμια Ημέρα Αρθρίτιδας καθιερώθηκε εδώ και πολλά χρόνια από την European League Against Rheumatism (EULAR), που εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α) (ως full member) όσον αφορά στους ασθενείς. Η EULAR αλλά και η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα ενώνουν επιστημονικές κοινότητες, επαγγελματικές ενώσεις και οργανώσεις ασθενών με στόχο τη μεταφορά γνώσης και την υποστήριξη των ατόμων με ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις στο δύσκολο ταξίδι τους. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, επιδιώκουν να φέρουν τη γνώση και τις σύγχρονες εξελίξεις της επιστήμης στην καθημερινή ζωή των ασθενών, ενισχύοντας τη φροντίδα τους.

Τα ρευματικά νοσήματα πλήττουν περίπου το 20-25% του πληθυσμού στην Ελλάδα. Υπάρχουν πάνω από 200 διαφορετικές ρευματικές παθήσεις που επηρεάζουν 120 εκατομμύρια Ευρωπαίους, δηλαδή έναν στους πέντε πολίτες της Ευρώπης. Στην πλειοψηφία τους, τα ρευματικά νοσήματα παρανοούνται και αντιμετωπίζονται ως φυσιολογική συνέπεια της γήρανσης. Στην πραγματικότητα, αποτελούν τη μεγαλύτερη αιτία σωματικής αναπηρίας στην Ευρώπη, καλύπτοντας πάνω από το 50% των ετών που διανύονται με αναπηρία (YLDs)1. Είναι επίσης υπεύθυνα για το 38% των επαγγελματικών ασθενειών και το 60% των προβλημάτων υγείας στους εργασιακούς χώρους2. Το οικονομικό βάρος αυτών των νοσημάτων στην Ευρώπη ανέρχεται στα 240 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, αντιπροσωπεύοντας το 2% του ΑΕΠ της ΕΕ. 3.

«Η σωστή ενημέρωση και η έγκαιρη διάγνωση είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της μακροχρόνιας υγείας των ασθενών με ρευματικά νοσήματα. Η πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες επιτρέπει στους ασθενείς να διαχειριστούν την πάθησή τους αποτελεσματικά και να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους αναφέρει η Πρόεδρος της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. κα Καίτη Αντωνοπούλου.

Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα επικεντρώνεται στην παροχή έγκυρης ενημέρωσης, ενδυνάμωσης και εκπαίδευσης των ασθενών και των οικογενειών τους, τονίζει η κα Αντωνοπούλου.

Η εκπαίδευση των ασθενών αποτελεί σημαντικό πυλώνα για την επιτυχή διαχείριση μιας χρόνιας πάθησης. Οι ρευματολόγοι και άλλοι επαγγελματίες υγείας πρέπει να αφιερώνουν επαρκή χρόνο για να εκπαιδεύουν τους ασθενείς, εξασφαλίζοντας την κατανόηση και εφαρμογή των επιστημονικών δεδομένων στη διαχείριση της ασθένειας. Επιπλέον, οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες, όπως οι

εφαρμογές κινητών τηλεφώνων, προσφέρουν καινοτόμες λύσεις για την υποστήριξη των ασθενών, βοηθώντας τους να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται την υγεία τους πιο αποτελεσματικά.

Η Παγκόσμια Ημέρα Αρθρίτιδας 2024 είναι μια ευκαιρία να τονιστεί η σημασία της σωστής ενημέρωσης και συνεργασίας για τη βελτίωση της υγείας των ασθενών με ρευματικά νοσήματα. Μέσα από την υποστήριξη των επαγγελματιών υγείας και τη χρήση νέων τεχνολογιών, οι ασθενείς μπορούν να κάνουν ενημερωμένες επιλογές που θα οδηγήσουν σε καλύτερα αποτελέσματα υγείας και βελτιωμένη ποιότητα ζωής καταλήγει η Πρόεδρος της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

Βιβλιογραφία

According to the WHO Rehabilitation Need Estimator available at https://vizhub.healthdata.org/rehabilitation/ fixed at European region and All conditions categories. Accessed April 4th, 2022.

Walker-Bone K, Black C. The importance of work participation as an outcome in rheumatology. Rheumatology (Oxford) 2016; 55(8):1345-1347.

Woolf, Anthony. “Working with rheumatic and musculoskeletal disease (RMDs).” Accessed July 9, 2020. https://oshwiki.eu/wiki/Working_with_rheumatic_and_musculoskeletal_disea…(RMDs)