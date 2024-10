Ολυμπία Οδός: Απαγόρευση διέλευσης οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων σήμερα και αύριο

Την Τετάρτη 16/10/24 και την Πέμπτη 17/10/24 στις σήραγγες Κακιάς Σκάλας στην κατεύθυνση προς Κόρινθο.

Για λόγους ασφάλειας της κυκλοφορίας και προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες συντήρησης και σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 22683 Αστυνομική Απόφαση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, θα ισχύσει απαγόρευση της διέλευσης οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων στις σήραγγες της Κακιάς Σκάλας στην κατεύθυνση προς Κόρινθο την Τετάρτη 16/10/2024 και την Πέμπτη 17/10/2024.

Στο διάστημα αυτό τα συγκεκριμένα οχήματα θα εξυπηρετούνται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού μεταξύ των κόμβων Μεγάρων και Κινέτας, όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχηματικό διάγραμμα:

Οι οδηγοί των υπόλοιπων οχημάτων παρακαλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από τις σήραγγες, να σέβονται τα όρια ταχύτητας, τη σχετική σήμανση και να τηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.

Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση.

