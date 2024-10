Προβολή της ταινίας “Η μονοκατοικία” στο θέατρο Λιθογραφείον

Η επόμενη προβολή του “γυμνού οφθαλμού” στην Μεγάλη Οθόνη του Θεάτρου Λιθογραφείον.

H MONOKATOIKIA του Ιωακείμ Μυλωνά

(Detached House by Ioakim Mylonas)

– διά “γυμνού οφθαλμού” προβολή στο Θέατρο Λιθογραφείον / Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου, 23:45 –

ΥΠΟΘΕΣΗ

Ένας ληστής μπαίνει σε ένα σπίτι χωρίς να γνωρίζει, ότι αυτό ανήκει σ’ έναν συνταξιούχο αστυνομικό.

Σύντομα βρίσκεται παγιδευμένος σ’ ένα διεστραμμένο παιχνίδι εξουσίας, και σεξουαλικής διαστροφής.

Αυτό σύντομα γίνεται δημόσιο θέαμα. Με γνώμονα την δύναμη και την φιλοδοξία, η αλήθεια και η απάτη συγκρούονται άγρια. Ποιο από τα δύο θα επικρατήσει? Υπάρχει δυνατότητα διαφυγής?

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Ιωακείμ Μυλωνάς

Σενάριο: Δημήτρης Μητσοτάκης, Ιωακείμ Μυλωνάς

Διεύθυνση φωτογραφίας: Στέφανος Ευθυμιάδης

Μοντάζ: Παναγιώτης Φωτίου

Ήχος: Ντίνος Κίττου

Μουσική: Δημήτρης Μυλωνάς

Ηθοποιοί: Μάκης Παπαδημητράτος, Γιούλικα Σκαφιδά, Γιώργος Γιαννόπουλος, Πασχάλης Τσαρούχας, Μελέτης Γεωργιάδης, Σταύρος Καλλιγάς, Σοφία Πριόβολου

Παραγωγή: Αργοναύτες Α.Ε., Yannis Economides Films Ltd Παραγωγοί: Πάνος Παπαχατζής, Γιάννης Οικονομίδης

Συμπαραγωγή: Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΣΕΚΙΝ), ΕΡΤ, Filmblades Ltd, Kmg ΟΕ

Συμπαραγωγοί: Γιάννης Καραντάνης, Μόνικα Νικολαΐδου, Ιωακείμ Μυλωνάς

Κοστούμια: Νότης Παναγιώτου, Άντρεα Χατζηνικολάου

Σκηνικά: Δημήτρης Κατσίκης, Σταμάτης Δεληγιάννης

Γλώσσα: Ελληνικά

Χρώμα: Έγχρωμο

Χώρα Παραγωγής: Κύπρος, Ελλάδα

Έτος Παραγωγής: 2023

Διάρκεια: 89′

Επικοινωνία: Αργοναύτες Α.Ε. (Πάνος Παπαχατζής, ppapahadzis@argonautsproductions.gr)

τρέηλερ: https://www.youtube.com/watch?v=fAOOklkIaj0

σελίδα προβολής στο facebook: https://www.facebook.com/events/887061690038293/?active_tab=discussion

– το σενάριο της ταινίας είναι βασισμένο στο μυθιστόρημα του Δημήτρη Μητσοτάκη, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις “Τόπος”

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

συνέντευξη σκηνοθέτη: http://www.cinephilia.gr/index.php/prosopa/hellas/7829-ioakeim-mylonas-i…

– https://www.argonautsproductions.gr/…/i-monokatoikia/

Ο ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

Ο Ιωακείμ Μυλωνάς γεννήθηκε το 1977.

Σπούδασε Σκηνοθεσία στην Αγγλία.

Έχει σκηνοθετήσει μια σειρά από βραβευμένες μικρού μήκους ταινίες, ενώ η ταινία “Φάρμακον” υπήρξε η πρώτη επίσημη Κυπριακή συμμετοχή στο Διαγωνιστικό Τμήμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Είναι Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Κύπρου.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

2002 The Never Man

2004 Chronos

2004 Road to Redemption

2006 Pharmakon

2009 Oedipus

2013 Greenhouse

2015 The Auction

ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

2023 Μονοκατοικία