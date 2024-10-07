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Το Πρόγραμμα Προβολών του “γυμνού οφθαλμού” για τον Οκτώβριο

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Το Πρόγραμμα Προβολών του γυμνού οφθαλμού στην Μεγάλη Οθόνη του Θεάτρου Λιθογραφείον γιά τον μήνα Οκτώβριο:

09 ΟΣΑ ΕΣΒΗΣΕ Ο ΑΝΕΜΟΣ Ανρί Κολπί (Une aussi longue absence Henri Colpi)
τρέηλερ: https://www.youtube.com/watch?v=QpXFxhgGM2Y 
12 μεταμεσονύχτια προβολή ΤΑΙΝΙΑ-ΕΚΠΛΗΞΗ

16 ΑΖΗΤΗΤΟΙ Μαριάννα Οικονόμου (Unclaimed Marianna Economou)
τρέηλερ: https://www.youtube.com/watch?v=D1fYq1Tgz2s
19 μεταμεσονύχτια προβολή  H MONOKATOIKIA Ιωακείμ Μυλωνάς (Detached House  Ioakim Mylonas)
τρέηλερ: https://www.youtube.com/watch?v=D1fYq1Tgz2s
23 Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΤΑΞΙΤΖΗΣ Στέργιος Πάσχος (The Last Taxi Driver  Stergios Paschos)
τρέηλερ: https://www.youtube.com/watch?v=IJY7E3pFUiw
26 μεταμεσονύχτια προβολή ΤΑΙΝΙΑ-ΕΚΠΛΗΞΗ

30 ΧΡΥΣΑ ΒΑΣΤΑ Φοίβος Κοντογιάννης (Golden Fingers Fivos Kontogiannis)
τρέηλερ: https://www.youtube.com/watch?v=QYI0G79LsnK
ΗΜΟΥΝ ΚΙ ΕΓΩ EKEI  Εράν Παζ (And I Was Τhere Eran Paz)
τρέηλερ: https://www.youtube.com/watch?v=fx9Faj-YTbs

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