“Ήμουν κι εγώ εκεί” διά “γυμνού οφθαλμού” στο Λιθογραφείον

‘ΗΜΟΥΝ ΚΙ ΕΓΩ ΕΚΕΙ του ΕΡΑΝ ΠΑΖ – And I Was There by Eran Paz

διά “γυμνού οφθαλμού” στο Θέατρο Λιθογραφείον

σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκυμανταίρ Πελοποννήσου

Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου

ώρες έναρξης: 8.15 μ.μ & 10.15 μ.μ

ΥΠΟΘΕΣΗ

Ως νεαρός στρατιώτης, ο σκηνοθέτης κινηματογραφεί την στρατιωτική του μονάδα να καταλαμβάνει σπίτια Παλαιστινίων, να κλειδώνει οικογένειες σε δωμάτια και να μετατρέπει σπίτια σε στρατιωτικές θέσεις.

Τώρα, 18 χρόνια αργότερα, αντιμετωπίζει το παρελθόν του και επιστρέφει εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα…

ΔΗΛΩΣΗ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ

“Είμαι 37 χρονών. Ποτέ δεν ήμουν άνθρωπος, που λέει πολλά, ειδικά, όταν πρόκειται για την περίοδο, που υπηρέτησα ως στρατιώτης.

Δεν διατήρησα επαφές με τους παλιούς μου συναδέλφους και δεν μοιράζομαι αυτές τις εμπειρίες ούτε με την γυναίκα μου και τα τρία παιδιά μου.

Όταν βλέπω αυτά τα παλιά βίντεο, συνειδητοποιώ, ότι υπάρχει μέσα μου ένας πόνος, που κρατάω φυλαγμένο για χρόνια.

Η μνήμη δεν με αφήνει να προχωρήσω μέχρι να την αντιμετωπίσω”

Σκηνοθέτης: Eran Paz

Παραγωγός: Zafrir Kochanovsky, Miri Ezra

Σενάριο: Eran Paz

Διευθυντής Φωτογραφίας Vladimir Belinski

Μοντάζ: Eran Paz

Διάρκεια: 64′

Παραγωγή: Ισραήλ, 2021

Ομιλούμενη γλώσσα: Αραβικά, Αγγλικά, Εβραϊκά

ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ

Η ταινία “‘Ημουν Κι Εγώ Εκεί” αποτελεί ένα συγκλονιστικό παράδειγμα προσωπικής αφήγησης, όπου ο σκηνοθέτης χρησιμοποιεί την προσωπική του εμπειρία σαν στρατιώτης γιά να εξερευνήσει τα βάθη της ψυχής του.

Η απόφασή του να καταγράψει τα γεγονότα σε βίντεο, όταν ήταν ακόμη νέος στρατιώτης, προσδίδει στην ταινία μια αυθεντικότητα και μια ωμή δύναμη, που είναι δύσκολο να αγνοηθεί.

Η οπτική γωνία της ταινίας είναι εξαιρετικά προσωπική.

Ο σκηνοθέτης δεν προσπαθεί να παρουσιάσει μια αντικειμενική άποψη των γεγονότων, αλλά μάλλον να μοιραστεί μαζύ μας τα συναισθήματά του, τους προβληματισμούς του και τις ενοχές του.

Τα αρχειακά βίντεο λειτουργούν ως ένα είδος οπτικού ημερολογίου, αποκαλύπτοντας τις σκέψεις και τις αντιδράσεις του νεαρού στρατιώτη σε πραγματικό χρόνο.

Πέρα από την προσωπική αφήγηση, η ταινία αγγίζει και σημαντικά κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Η κατοχή Παλαιστινιακών σπιτιών και η μετατροπή τους σε στρατιωτικά φυλάκια αποτελεί μια ξεκάθαρη αναφορά στην Ισραηλινο-Παλαιστινιακή σύγκρουση και στις επιπτώσεις της στην καθημερινότητα των ανθρώπων.

Η ταινία δεν περιορίζεται όμως μόνο στην καταγγελία των συγκεκριμένων γεγονότων. Αντίθετα, θέτει ευρύτερα ερωτήματα σχετικά με τη φύση της βίας, τον αντίκτυπο του πολέμου στην ψυχική υγεία των στρατιωτών και την ευθύνη του ατόμου εντός ενός συστήματος.

– τρέηλερ: https://www.youtube.com/watch?v=BFAcuSY-v1g

– αφίσσα προβολής: sin1891pge

– επίσημη ιστοσελίδα ταινίας: https://www.ttv.co.il/and-i-was-there

– η προβολή γίνεται σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκυμανταίρ Πελοποννήσου, που φέτος γιορτάζει τα δεκάχρονά του.

– η είσοδος είναι ελεύθερη με εθελοντική συνεισφορά