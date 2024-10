Ο επιτυχής απολογισμός της Οργανωτικής Επιτροπής για τo 7th Patras World Poetry Festival (ΦΩΤΟ)

Απολογισμός της Οργανωτικής Επιτροπής

Για τo 7th Patras Word Poetry Festival

* Οι δράσεις και οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκαν σε τρεις πόλεις Αθήνα – Πάτρα – Μεσολόγγι

* Συμμετείχαν 66 ποιητές και ποιήτριες από 20 χώρες

* Το παρακολούθησαν περίπου 470 χιλιάδες χρήστες στο διαδίκτυο και μέσω Live streaming

* Καταγράφηκαν 177 αναφορές στον εντυπο και ηλεκτρονικό τύπο

* Συμμετείχαν 2350 μαθητές και μαθήτριες από 21 Λυκεία της Αχαΐας

*Το Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας κάλυψαν 4 τηλεοπτικά δίκτυα Εθνικά και Ιδιωτικά από Ελλάδα και εξωτερικό

* Υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πατρών

* Είναι υπό έκδοση η δίγλωσση ανθολογία (Ελληνικά – Αγγλικά) με τα ποιήματα των ποιητών και ποιητριών που συμμετείχαν.

* Υπογράφηκε διασύνδεση με την ένωση Ρουμάνων Συγγραφέων

* Συμμετείχαν στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε για την πορεία των φεστιβάλ στην Ευρώπη 5 διευθυντές και διευθύντριες Ευρωπαϊκών φεστιβάλ Ποίησης.

* Συζητήθηκε η δημιουργία δικτύου Ευρωπαϊκών Φεστιβάλ Ποίησης

* Παρακολούθησαν τις εργασίες του Patras Word Poetry Festival Πάτρα 2 διευθυντές μουσείων λογοτεχνίας του εξωτερικού.

* Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ παρουσιάστηκαν :

– 3 θεατρικές παραστάσεις από την ομάδα ” Ιάσθε Θεάτρω” σε σκηνοθεσία Χριστίνας Λαμπούση

– 1 συναυλία από το Μουσικό Σχολείο Άμφισσας με τη διεύθυνση του Γιάννη Αναγνωστόπουλου.

– 2 μουσικές παρεμβάσεις από μέλη της Φιλαρμονικής Συμφωνικής Ορχήστρας “Paul Constantinescu”, Πλοέστι

– Η Διατομική έκθεση των Ρουμάνων εικαστικών Sorin Adam και Petre Dragomir “I had a dream which was not at all adream”, σε συνεργασία με το Art Museum Ploieşti στη Gallery Cube με την Επιμέλεια της Λιάνας Ζωζά

* Πραγματοποιήθηκαν 287 διανυκτερεύσεις και παρατέθηκαν περίπου 620 γεύματα και δείπνα.

* Οι συμμετέχοντες ποιητές και οι συμμετέχουσες ποιήτριες ανεφεραν και με αναρτήσεις τους στο διαδυκτίο την επιτυχία της συμμετοχής τους στο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας.

Η οργανωτική επιτροπή ξεκίνησε τον προγραμματισμό του 8ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας που θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως 21 Σεπτεμβρίου 2025.