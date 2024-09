Έρχεται το «Welcome to UP 2024» στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Νίκος Πορτοκάλογλου, Stavento & Ήβη Αδάμου, «Υπόγεια Ρεύματα», Μύρωνας Στρατής, Ευρυδίκη, Μαρία Παπαγεωργίου, Συνεπιβάτες και ΤechDreams rave party αναμένεται να μας …απογειώσουν!

Την πρώτη χρονιά, έκανε τη μεγάλη ανατροπή, ως το πρώτο Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών που επιχείρησε ακαδημαϊκό ίδρυμα στη χώρα. Τη δεύτερη χρονιά, η διοργάνωση που έδειξε από την αρχή τη δυναμική της, η οποία ήταν βασισμένη στα ευρωπαϊκά επίπεδα αντίστοιχων διεθνών διοργανώσεων, κατάφερε να «ανοίξει» ακόμη περισσότερο το πλαίσιο των δράσεων και των εκδηλώσεών της και να γίνει θεσμός για τη Δυτική Ελλάδα, με σημείο αναφοράς το φθινόπωρο.

Φέτος, το «Welcome to UP», έρχεται για τρίτη χρονιά, μήνα Οκτώβριο, για να καθιερώσει τον ρόλο του ως ένα πρωτοποριακό Φεστιβάλ που συνεχώς διευρύνεται με χιλιάδες συμμετέχοντες, το οποίο έχοντας ορμητήριο το Πανεπιστήμιο της Πάτρας διαχέεται στις πόλεις υποδοχής φοιτητών του Ιδρύματος και κινητοποιεί φοιτητές, καθηγητές, πολίτες, επιστημονικές και εθελοντικές ομάδες, ερευνητές, καλλιτεχνικά σχήματα και επιχειρηματίες, σε μια κοινή επιδίωξη: την καινοτομία, την ανάπτυξη και την διάχυση της επιστημονικής γνώσης στην κοινωνία και την αγορά.

Η φετινή διοργάνωση έχει για το Πανεπιστήμιο Πατρών ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς συμπίπτει με την επέτειο συμπλήρωσης 60 χρόνων λειτουργίας του, γεγονός που προσδίδει εμβληματική διάσταση στο Φεστιβάλ και συναρτά τις εκδηλώσεις με τον αναπτυξιακό ρόλο που διαδραμάτισε το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στην ευρύτερη περιοχή από την στιγμή της ίδρυσής του μέχρι και σήμερα.

«Welcome to UP 2024» λοιπόν στις 15/16/17/18 και 19 Οκτωβρίου, με ένα ακόμη πιο πυκνό πρόγραμμα εκδηλώσεων και τις δράσεις να επεκτείνονται από τη μια άκρη της Πάτρας (έδρας του Πανεπιστημίου Πατρών) μέχρι την άλλη, αλλά και εκτός των ορίων της, σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι και με σημαντικούς καλλιτέχνες να δίνουν το «παρών».

Πέντε ημέρες γεμάτες εκπλήξεις με την «καρδιά» του Φεστιβάλ να χτυπάει στο campus του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου στήνεται ένα πολύχρωμο και πολύβουο φοιτητικό χωριό.

Συναυλίες, Magic Patras Tour, Open air Cinema, Taste the City, αστρονομικές παρατηρήσεις, ξεναγήσεις και συνέδρια, όλα με ελεύθερη είσοδο.

Το «Welcome to UP 2024» διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας και σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου.

Στο κτίριο της Πρυτανείας, η Επιτροπή Υλοποίησης για τη Διασύνδεση του Πανεπιστημίου Πατρών με την πόλη και την Περιφέρεια, οι διοργανωτές και οι συνεργαζόμενοι φορείς μίλησαν για το μεγάλο Φεστιβάλ νεολαίας το οποίο ενώνει πόλεις, ανθρώπους και ιστορίες, με αιχμή τους νέους φοιτητές.

Χρήστος Μπούρας, Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών: Το αποτέλεσμα θα μας εκπλήξει

«Είμαστε εδώ για να σας παρουσιάσουμε, το 3ο Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών που έχει γίνει πια θεσμός. Υπάρχει μια επιτροπή που εργάζεται γι’ αυτό, στην οποία συμμετέχουν αρκετοί άνθρωποι. Πρόκειται για μια συλλογική εργασία και άρα τα συγχαρητήρια ανήκουν σε αυτούς που εργάστηκαν εδώ και μήνες για να υπάρχει ένα αποτέλεσμα το οποίο θεωρώ ότι θα αρέσει και θα μας εκπλήξει. Θα ήθελα να αναδείξω ιδιαίτερα την προσφορά των χορηγών που χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα. Δεν έχει ολοκληρωθεί η λίστα και απευθύνω κάλεσμα. Υπάρχουν ακόμα κάποιες μέρες, για όποιους ενδιαφέρονται. Το φεστιβάλ θα ξεδιπλωθεί από την Τρίτη 15 Οκτωβρίου και θα κορυφωθεί το Σάββατο 19 Οκτωβρίου. Τέσσερα είναι τα βασικά σημεία των εκδηλώσεων. Η Πανεπιστημιούπολη στο Κουκούλι, η Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο, η Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου και το Αγρίνιο. Θα υπάρχουν τα διώροφα ανοικτού τύπου λεωφορεία που θα κάνουν επισκέψεις σε τοπόσημα της περιοχής για να τα γνωρίσουν οι φοιτητές, θα υπάρχει εκπτωτικό πρόγραμμα, οι Ταινίες Μικρού μήκους, Αστρονομικές Παρατηρήσεις, οι φοιτητές θα γνωρίσουν τις πολιτιστικές ομάδες και θα έχουμε ένα μεγάλο Συνέδριο για την Μεταπολίτευση».

Τάκης Παπαδόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας: Το Πανεπιστήμιο είναι ο πνεύμονας της περιοχής μας

«Το Welcome to UP είναι μια εκδήλωση έχει γίνει πια θεσμός. Mιλάμε για την 3η γιορτή καλωσορίσματος των φοιτητών. Μας δίνεται η ευκαιρία σαν Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος να συμμετέχουμε σε αυτή την πολύ μεγάλη γιορτή του Πανεπιστημίου, στην πολύ μεγάλη γιορτή της πόλης και της Περιφέρειας. Είναι, λοιπόν, μια γιορτή της νεολαίας, διότι όλοι οι φοιτητές, όσοι έρχονται για πρώτη φορά στην Πάτρα, θα έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν το Πανεπιστήμιο, να γνωρίσουν την Πάτρα, να γνωρίσουν το Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, να γνωρίσουν τον τόπο που θα μείνουν για τα επόμενα χρόνια των σπουδών τους, έτσι ώστε να αγαπήσουν την περιοχή, και γιατί όχι να μείνουν σε αυτή, να δημιουργήσουν οικογένειες, να εργαστούν. Το ανθρώπινο δυναμικό που έχουμε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος είναι το πιο ουσιαστικό προσόν της Περιφέρειάς μας, θα πρέπει να μένει εδώ, αφού σπουδάζει εδώ, και να μεγαλουργεί στον τόπο του. Το Πανεπιστήμιο για μας είναι ο πνεύμονας της περιοχής μας, είναι αυτό που δίνει ζωή και κίνηση, που δίνει νέες ιδέες, που καινοτομεί. Είμαστε και θα είμαστε πάντα δίπλα, όχι μόνο σε αυτές τις εκδηλώσεις αλλά και σε ό,τι άλλο σκεφτεί στο μέλλον να κάνει».

Πετρόπουλος Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Μουσείων & Βιώσιμου Τουρισμού Δήμου Μεσολογγίου: Φοιτητική κοινότητα και Μεσολόγγι, δύο έννοιες που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες

«Νιώθω ιδιαίτερη τιμή και χαρά που παρευρίσκομαι σήμερα αναμεσά σας! Φοιτητική κοινότητα και Μεσολόγγι, δύο έννοιες που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η φοιτητική και ακαδημαϊκή κοινότητα αποτελεί έναν πνεύμονα, ένα ζωντανό κύτταρο σε μία κοινωνία. Έτσι, και για το Μεσολόγγι, ο ερχομός των νέων φοιτητών, δεν αποτελεί μόνο μια ευκαιρία για εκπαίδευση σε ένα νέο μέρος, αλλά αποτελεί και μια ουσιαστική και ζωντανή αλληλεπίδραση που εμπλουτίζει την κοινωνία και την καθημερινότητα της πόλης μας. Παράλληλα οι νέοι φοιτητές στην πόλη μας θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά αυτού του πανέμορφου μέρους. Οπότε ανυπομονούμε με χαρά να τους υποδεχτούμε, να τους αγκαλιάσουμε και να τους συντροφεύσουμε σ’ αυτό το πολύ σημαντικό ταξίδι της ζωής τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Πανεπιστήμιο Πατρών και τον αξιότιμο κ. Πρύτανη, κ. Μπούρα για την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε και μακάρι να συνεχιστεί έτσι, βάζοντας γερά θεμέλια στην μεταξύ μας σχέση, ώστε να κρατήσει και να συνεχιστεί με ακόμα περισσότερα οφέλη».

Βασίλης Φωτάκης, Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Διεύθυνσης Προγραμματισμού Δήμου Αγρινίου: Να κατανοήσουν οι φοιτητές τον πολιτισμό της γεωπολιτικής περιοχής, η οποία τους φιλοξενεί

«Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα του Πανεπιστημίου και τον κ. Μπούρα. Είναι μια δυνατότητα που δίνεται στις τοπικές κοινωνίες να «μπολιάσουν» εξαρχής την νοοτροπία των φοιτητών με αυτή που υπάρχει στις κοινωνίες τις δικές μας και στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, δίνοντας τη δυνατότητα να κατανοήσουν τον πολιτισμό της γεωπολιτικής περιοχής, η οποία τους φιλοξενεί, τους αγκαλιάζει και οριοθετεί μεταξύ υμών αυτή την φιλοξενία και την αγάπη για την μάθηση και την εκπαίδευση ποικιλοτρόπως. Σε αυτή τη θεσμική διαδικασία συμμετέχουμε με χαρά για 3η συνεχόμενη χρονιά με διάφορες εκδηλώσεις, με τις οποίες ευελπιστούμε πέραν της ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας απέναντι στους φοιτητές να επιτύχουμε και τη διάχυση που πρέπει να έχει ο πολιτισμός κάθε τοπικής κοινωνίας στους ανθρώπους που ζουν εδώ τα χρόνια τα φοιτητικά τους για να υπάρχουν κι αυτοί στη συνέχεια ως κοινωνοί της τοπικής κοινωνίας. Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες και κυρίως στους υπευθύνους της πρυτανείας για αυτή την πρωτοβουλία».

Πλάτωνας Μαρλαφέκας, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας: Είναι στο DNA του Έλληνα το καλωσόρισμα

«Ευχαριστώ το Πανεπιστήμιο για την πρόσκληση και τον Πρύτανη, γι’ αυτή την πρωτοβουλία και την ιδέα που υλοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών και από την πρώτη ημέρα την στηρίζουμε ενεργά. Είναι στο DNA του Έλληνα το καλωσόρισμα! Πόσο λοιπόν πιο σπουδαίο από 5.000 πρωτοετείς φοιτητές που περιμένουν στο Πανεπιστήμιο Πατρών και τους καλωσορίζουμε. Θέλουμε να αγκαλιάσουμε τους φοιτητές, να νιώσουν ότι εδώ είναι η δεύτερη πόλη τους μετά την πόλη ή το χωριό ή την κωμόπολη στην οποία μεγάλωσαν. Θέλουμε να τους αγκαλιάσουμε και αυτό να γίνει σε όλη τους τη φοιτητική ζωή για να έχουν ωραίες αναμνήσεις και να μεταφέρουν την καλή εικόνα, την καλή γνώση, μια καλή κουβέντα γι΄ αυτή την πόλη που ζούμε και μεγαλώνουμε καθώς και για τις άλλες πόλεις. Κάθε χρόνο το Πανεπιστήμιο προσπαθεί να κάνει το Φεστιβάλ ακόμα καλύτερο. Αυτό έρχεται με συνέργειες. Εμείς είμαστε ένας φορέας, οποίος όπου μας έχει ζητηθεί δηλώνουμε παρόντες. Το Επιμελητήριο θα πάρει φέτος μια πρωτοβουλία, που ήδη έχουμε καταθέσει στον Εμπορικό Σύλλογο και είμαστε ήδη σε συνεννόηση, αλλά θα πάμε και σε άλλους εμπορικούς συλλόγους σε άλλες περιοχές, ώστε να δοθεί δυνατότητα με τις φοιτητικές κάρτες ο φοιτητής να έχει μόνιμη έκπτωση στα εμπορικά μαγαζιά όλων των περιοχών. Μόνιμη μόνο για τους φοιτητές. Αυτό πιστεύουμε ότι είναι ώριμο πλέον να το υλοποιήσουμε».

Ελένη Αλμπάνη, Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας: Βασικός στόχος η διασύνδεση με την κοινωνία

«Ένας από τους βασικούς στόχους του Πανεπιστημίου είναι η διασύνδεση με την κοινωνία και αυτό το Φεστιβάλ και το καλωσόρισμα που είναι στο DNA μας, των περίπου 5.000 φοιτητών είναι η καλύτερη διασύνδεση που θα μπορούσε να γίνει, η καλύτερη γνωριμία των φοιτητών με τις πόλεις, στις οποίες θα σπουδάσουν και το καλύτερο άνοιγμα του Πανεπιστημίου προς όλους τους φορείς της τοπικής κοινωνίας. Αυτό το καλωσόρισμα είναι κάτι που συμβαίνει σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και δεν θα μπορούσαμε να μην ακολουθήσουμε αυτήν την διαδρομή. Πιστεύω ότι το Φεστιβάλ θα συνεχίσει εξαιρετικά την ανοδική του πορεία και θα είναι ακόμα καλύτερο».

https://welcometoup.upatras.gr