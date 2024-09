Σε ένα μήνα, όλα θα είναι… UP – Με πυρετώδεις ρυθμούς η προετοιμασία για τη μεγάλη γιορτή του Πανεπιστημίου

Ραντεβού στις 15/16/17/18 και 19 Οκτωβρίου με το Welcome to UP 2024, το Φεστιβάλ που ανεβάζει τον παλμό του φθινοπώρου

Ένας μήνας έμεινε για την έναρξη του Welcome to Up 2024, του μεγάλου και πρωτοπόρου Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών, και οι ετοιμασίες γίνονται με πυρετώδεις ρυθμούς με επίκεντρο την Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο και το μεγάλο φοιτητικό χωριό στο πάρκο της Ειρήνης.

Η φετινή διοργάνωση, τρίτη κατά σειρά, θα πραγματοποιηθεί στις 15/16/17/18 και 19 Οκτωβρίου, με ένα ακόμη πιο πυκνό πρόγραμμα εκδηλώσεων το οποίο πέρα από την Πάτρα που είναι η έδρα του Πανεπιστημίου Πατρών, θα κινητοποιήσει Μεσολόγγι και Αγρίνιο, σε μια μαζική γιορτή με χιλιάδες συμμετέχοντες, η οποία με σημείο αναφοράς τους φοιτητές, «απλώνεται» στην κοινωνία και την κάνει συμμέτοχο.

Η επιτυχημένη αυτή πρωτοβουλία συνδέει το πανεπιστήμιο με την κοινωνία και υποστηρίζει τους νέους στην έναρξη της ακαδημαϊκής τους πορείας. Μέσα από αυτή τη δράση, ενισχύεται η σύνδεση των φοιτητών με τον νέο τους χώρο, διευκολύνοντας την ομαλή τους ένταξη στο πανεπιστημιακό περιβάλλον, προάγοντας την προσωπική και ακαδημαϊκή τους ανάπτυξη.

Οι φοιτητές, έχοντας αφήσει πίσω τους τη σχολική ζωή, αντιμετωπίζουν μια νέα πραγματικότητα γεμάτη προκλήσεις. Το Welcome to Up λειτουργεί ως γέφυρα προς αυτήν τη μετάβαση, δίνοντάς τους την ευκαιρία να γνωρίσουν τον χώρο του πανεπιστημίου, τις ακαδημαϊκές απαιτήσεις και τις υποστηρικτικές δομές που θα τους βοηθήσουν σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Παράλληλα, προωθείται η κοινωνικοποίηση μεταξύ των φοιτητών, καλλιεργώντας τη δημιουργία νέων σχέσεων και συνεργασιών που θα αποτελέσουν σημαντικό κεφάλαιο στην πορεία τους.

Το Welcome to UP 2024 έχει ακόμη πιο εμβληματικό χαρακτήρα καθώς συμπίπτει με τον εορτασμό των 60 χρόνων του Πανεπιστημίου Πατρών και σηματοδοτεί την εξωστρέφεια που επιχειρείται τα τελευταία χρόνια στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Δυτικής Ελλάδας, με στόχο τη σύνδεση της γνώσης και της καινοτομίας με την κοινωνία και την αγορά. Η αναπτυξιακή διάσταση του Πανεπιστημίου σε σχέση με την πορεία της περιοχής της Δυτικής Ελλάδας και οι δυνατότητες που διανοίγονται στο μέλλον, αποτελούν άλλωστε δομικό στοιχείο της φιλοσοφίας του Φεστιβάλ.

Το Welcome to UP 2024 διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας και σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου, καθώς και με την πολύτιμη συνδρομή των χορηγών του.

Το Φεστιβάλ που είναι μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα, υποδέχεται φέτος τους Νίκο Πορτοκάλογλου, Stavento & Ήβη Αδάμου, «Υπόγεια Ρεύματα», Μύρωνα Στρατή & Ευρυδίκη, Μαρία Παπαγεωργίου, «Συνεπιβάτες» και ΤechDreamers, ενώ το πρόγραμμά του συνθέτουν επίσης αθλητικές δραστηριότητες, το εντυπωσιακό Magic Bus Patras Tour, αστροπαρατηρήσεις με την Αστρονομική Ομάδα Ωρίων, συνέδρια, Alumni Success Stories, ξεναγήσεις στην Πανεπιστημιούπολη, περίπατοι και ξεναγήσεις στο Κέντρο της Πάτρας, επισκέψεις σε Γέφυρα, Achaia Clauss και Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου, το project Taste the City σε συνεργασία με τον ΣΚΕΑΝΑ, προβολές ταινιών από το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, ειδικές προσφορές από τον Εμπορικό Σύλλογο Πατρών, παρουσίαση δράσεων από ομάδες φοιτητών και φυσικά ένα μεγάλο φοιτητικό χωριό στο campus του Πανεπιστημίου.