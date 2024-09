Συμμετοχή αρχηγού ΓΕΕΘΑ στη Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής του NATO στην Πράγα

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, συμμετείχε στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου στη σύνοδο σε επίπεδο Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων της στρατιωτικής επιτροπής του NATO (MilitaryCommittee Conference – MCC).

‘Οπως ανακοινώθηκε, κατά τη διάρκεια της συνόδου, η οποία διεξήχθη στην Πράγα, οι αρχηγοί συζήτησαν αναφορικά με την εφαρμογή των αποφάσεων που έλαβαν τα κράτη – μέλη της Συμμαχίας στη Σύνοδο Κορυφής της Ουάσιγκτον τον Ιούλιο του 2024, την πρόοδο της εφαρμογής των σχεδίων της Συμμαχίας για την «Αποτροπή και ‘Αμυνα στην Ευρω – Ατλαντική Περιοχή» (Deterrence andDefence of the Euro-Atlantic Area – DDA), την ίδρυση μιας νέας διοίκησης με σκοπό τη σχεδίαση και συντονισμό παροχής βοήθειας στην Ουκρανία (NATO Security Assistance and Trainingfor Ukraine – NSATU), την εξέλιξη του μετασχηματισμού της Συμμαχίας σύμφωνα με την διαδικασία αμυντικής σχεδίασης και την έναρξη λειτουργίας ενός κέντρου το οποίο έχει αποστολή τον εντοπισμό και εφαρμογή διδαγμάτων από τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας (NATO Ukraine Joint Analysis, Training, and Education Centre – JATEC).

Στο περιθώριο της MCC, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον ομόλογό του, Λετονό Lieutenant General Leonīds Kalniņš, με τον οποίο είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις επί των αντικειμένων της συνόδου και να συζητήσουν για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ