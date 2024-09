Το σημερινό πρόγραμμα του 7ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας

Συνεχίζεται με επιτυχία το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας. Η φετινή χρονιά είναι η επέτειος της συμπλήρωσης 200 χρόνων από τον θάνατο του ποιητή Λόρδου Βύρωνα στο Μεσολόγγι και αποτελεί το κεντρικό θέμα του φεστιβάλ.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο ποιητικός λόγος θα συνομιλήσει με τις άλλες τέχνες μέσα από πολυεπίπεδες δράσεις, με τη μουσική, τα εικαστικά και το θέατρο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2024

Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου – 10.00 | Ξενοδοχείο My Way

Ημερίδα με θέμα: Παγκόσμια Φεστιβάλ Ποίησης

Δημιουργία Δικτύου Ποιητικών Φεστιβάλ στην Ευρώπη

Συμμετέχουν οι διευθυντές των Διεθνών Φεστιβάλ Ποίησης:

Maïthé Vallès-Bled | ΓΑΛΛΙΑ

Teodora Stankova | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Jiří Macháček | ΤΣΕΧΙΑ

Julijana Velichkovska | ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Florin – Lucian Sicoie | ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Συντονισμός: Τάσσος Παγιασλής – Τέσυ Μπάϊλα

Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου – 19.30 | Βίλα Κόλλα

4ος Κύκλος Ποιητικών Αναγνώσεων

Θεατρικό Αναλόγιο Lord Byron: The journey of a Greek soul from London to Missolonghi | Λόρδος Βύρων: Το ταξίδι μιας ελληνικής ψυχής από το Λονδίνο στο Μεσολόγγι, σε σκηνοθεσία Χριστίνας Λαμπούση

Συμμετέχουν οι ηθοποιοί: Wallace A McDougall, Βαγγέλης Διαμαντόπουλος

Μουσικό Αφιέρωμα στη μελοποιημένη ποίηση: H OPXHΣTPA ΠOIKIΛHΣ MOYΣIKHΣ TOY Μουσικού Σχολείου Άμφισσας «ANIMA MEA», θα παρουσιάσει ένα ρεπερτόριο με θέμα την αγάπη, τον έρωτα, και την ψυχή έτσι όπως εκφράζονται από τον λόγο και τις νότες!

EPMHNEYOYN: Έλενα Aβραμίδου, Μαρκέλλα Κανδυλάκη

ΣOΛIΣT: Γιάννης Σούφρας

ΔIΔAΣKAΛIA: Θωμάς ΠAΛΛAΣ, Γιάννης Aναγνωστόπουλος

KAΛΛITEXNIKH EΠIMEΛEIA, ENOPXHΣTPΩΣEIΣ, ΔIEYΘYNΣH: Γιάννης Aναγνωστόπουλος

Απαγγελίες ποιημάτων Λόρδου Βύρωνα από τους ηθοποιούς Νάντια Μουρούζη και Wallace A McDougall.

Βραβεύσεις προσωπικοτήτων

Παρουσίαση: Λιάνα Ζωζά