Προβολή ταινιών μικρού μήκους του Αλέξανδρου Βέρροιου, στον κήπο του Πολύεδρου

Νέος θεματικός κύκλος ξεκινά στο Πολύεδρο με προβολές ταινιών νέων δημιουργών. Οι ταινίες μικρού μήκους του πατρινού δημιουργού Αλέξανδρου Βέρροιου θα προβληθούν για πρώτη φορά στην πόλη, στον κήπο του Πολύεδρου, την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 8:30 το βράδυ.

Συγκεκριμένα θα προβληθούν, η ταινία μυθοπλασίας «An Odd Friendship» διάρκειας 12 λεπτών, το ντοκιμαντέρ «The Portrait» διάρκειας 7:30 λεπτών και το animation «Moving on», διάρκειας 3 λεπτών.

Την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση με τον δημιουργό. Η είσοδος γα το κοινό είναι ελεύθερη.

Πληροφορίες για τις ταινίες που θα προβληθούν:

The Portrait, Ντοκιμαντέρ 7:27΄

Η χαρά της γνωριμίας με το ζωγράφο Ανδρέα Κοντέλλη στο εργαστήριό του, εξελίσσεται σε μια καλλιτεχνική συνεργασία η οποία αποτυπώνεται στο ντοκιμαντέρ μικρού μήκους “Το Πορτραίτο”.

An Odd Friendship, Μυθοπλασία 11:48΄

Η Κριστίν είναι ένα νεαρό κορίτσι με οικογενειακά προβλήματα που θέλει να αυτοκτονήσει. Ωστόσο, η άποψή της αρχίζει να αλλάζει μετά από μια συνάντηση με έναν «παράξενο» φίλο της. Αυτή η ταινία έχει διακριθεί με το 2ο βραβείο στο Ευρωπαϊκό και 3ο βραβείο στο Ελληνικό τμήμα του 23ου κινηματογραφικού φεστιβάλ της Camera Zizanio καθώς και με μια ειδική μνεία στο 6ο Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους του Καλλιτεχνικού σχολείου του Γέρακα, με αφορμή την «διεισδυτικότητα και καταβύθιση στη χαρακτηρολογία των ηρώων και τη δημιουργική αφομοίωση της μπεργκμανικής παράδοσης». Άλλες συμμετοχές σε κινηματογραφικά Φεστιβάλ είναι στο Duemila 30 festival στο Μιλάνο, το Lift off filmmaker sections στο Amsterdam, το Leda’s monologues στο Αγρίνιο και το Patras step film festival.

Moving on, Animation 3:17΄

Ένα μικρό μπλε πλασματάκι που ακούει στο όνομα Fids, μέσα από την επαφή του με τη φύση και με το φοβερό του πείσμα, επιλέγει να μην μείνει κολλημένος στα προβλήματα του αλλά να ανοίξει έναν καινούργιο δρόμο προς ένα καλύτερο αύριο. Η ταινία δημιουργήθηκε στα πλαίσια ενός κινηματογραφικού εργαστηρίου στο οποίο οι συμμετέχοντες έπρεπε να ολοκληρώσουν μια ταινία μέσα σε 48 ώρες με θέμα την φράση από την ταινία Metropolis “The future has always been in the realm of imagination”. Πρόκειται να προβληθεί στο 24ο κινηματογραφικό φεστιβάλ της Camera Zizanio.

Ο Αλέξανδρος Βέρροιος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πάτρα. Σπουδάζει σκηνοθεσία στη Σχολή Κινηματογράφου και Τηλεόρασης Λυκούργου Σταυράκου και επίσης είναι δευτεροετής φοιτητής στο Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Δημιουργεί ταινίες από την ηλικία των 14 ετών, πολλές εκ των οποίων έχουν προβληθεί σε Διεθνή και Ελληνικά Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Το 2022 συμμετείχε στο Διεθνές Κινηματογραφικό Εργαστήριο VBU που διεξήχθη στη Σουηδία και στην Ιρλανδία. Σημαντικότερη διάκριση του ήταν το 2023, η βράβευση της ταινίας An Odd Friendship στο 23ο Camera Zizanio με το 2ο βραβείο του Ευρωπαϊκού τμήματος και το 3ο βραβείο του Ελληνικού τμήματος.