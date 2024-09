Πολιτιστικός θεσμός πλέον το Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης – Ιδιαίτερα επιτυχημένη η φετινή 7η διοργάνωση ΦΩΤΟ

Στην 7η πλέον συνεχή χρονιά του το Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Πανεπιστημίου Πατρών, καθίσταται ένα διεθνές τοπόσημο της λογοτεχνίας στην Δυτική Ελλάδα και την Ευρώπη. Η πολιτιστική ταυτότητα του Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας έχει διαμορφώσει έναν σημαντικό παράγοντα συνομιλίας ανά το Πανελλήνιο για την Τέχνη των Γραμμάτων.

Φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας είχε ως κεντρικό θέμα και τίτλο: «I had a dream, which was not all a dream | Είχα ένα όνειρο, το οποίο δεν ήταν καθόλου όνειρο». Ο τίτλος προήλθε από το ποίημα Darkness | Σκοτάδι, του ποιητή Λόρδου Βύρωνα, που φέτος συμπληρώνονται 200 χρόνια από το θάνατό του στο Μεσολόγγι. Μέσα από ποικίλες εκδηλώσεις το φεστιβάλ τίμησε τον ρόλο του Λόρδου Βύρωνα ως φιλέλληνα αλλά και την προσφορά του στον Αγώνα για την Ανεξαρτησία της Ελλάδας.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο ποιητικός λόγος συνομίλησε με τις άλλες τέχνες μέσα από πολυεπίπεδες δράσεις. Η ποιήση συναντήθηκε με την μουσική, τις εικαστικές τέχνες και το θέατρο. Οι φιλοξενούμενοι ποιητές και ποιήτριες από 20 χώρες του κόσμου, συνομίλησαν με την ποίηση και το όραμα του Λόρδου Βύρωνα καθώς οι δράσεις του Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκαν σε ιστορικά τοπόσημα της Δυτικής Ελλάδας καθως και από τοπόσημα όπου πέρασε και έζησε ο Λόρδος Βύρωνας.

Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν σημαντικοί προσκεκλημένοι, αναγνωρισμένοι, με διεθνές κύρος πανεπιστημιακοί, λογοτέχνες και εκπρόσωποι φορέων. Μια επιστημονική επιτροπή και μια πολυμελής οργανωτική επιτροπή υποστήρίξαν το φεστιβάλ.

Το φεστιβάλ και οι δράσεις του προβλήθηκαν τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό σε συνεργασία με τα μέσα ενημέρωσης που κάλυπταν τις αποστολές από τις χώρες, οι οποίες συμμετείχαν. Αλλά και διαδικτυακά με ζωντανή αναμετάδοση μέσω της ιστοσελίδας του Φεστιβάλ στο Facebook: ‘https://www.facebook.com/PatrasWorldPoetryFestival’

Ο ιδρυτής του Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης Αντώνης Σκιαθάς, η Αυτού Εξοχότητα Mioara Pitut Επιτετραμμένη επί των Υποθέσεων της Ρουμανίας στην Ελληνική Δημοκρατία Άντζελα Μπρατσου Ελληνίστρια Μεταφράστρια, η Αυτού Εξοχότης Αντρέι Ποπόφ, ο πρέσβης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στην Ελληνική Δημοκρατία και την Κύπρο

Η διοργάνωση του συνόλου του φεστιβάλ δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και η συμμετοχή για το κοινο είναι δωρεάν σε όλες τις δράσεις του.

Tο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας ολοκλήρωσε με επιτυχία το σύνολο των καινοτόμων και πολυεπίπεδων δράσεων την Κυριακή, 22.09.

Για την πραγματοποίησή του συνεργάστηκαν άψογα μεταξύ τους, τόσο η επιστημονική και πολυμελής οργανωτική επιτροπή, όσο και επαγγελματίες από διάφορους τομείς, πάντα με την αεικίνητη και ουσιαστική παρουσία του Προέδρου του Γραφείου Ποιήσεως Αντώνη Δ. Σκιαθά, των φορέων της διοργάνωσης Γραφείον Ποιήσεως, culturebook.gr, Επίκεντρο Συν Πάτρας, Cube Gallery και σύμφωνα με τα παγκόσμια πρότυπα των Διεθνών Φεστιβάλ Ποίησης.

Ο Προέδρος του Γραφείου Ποιήσεως, και Iδρυτής του Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας κ. Αντώνης Δ. Σκιαθάς τόνισε: «Η Ποίηση ανασαίνει στην Ελλάδα και στην Πάτρα συνομιλώντας με τον κόσμο της λογοτεχνίας μέσα από τον θεσμό του φεστιβάλ. Η παρουσία στην Πάτρα των διευθυντών μεγάλων ποιητικών φεστιβάλ της Ευρώπης και η δημιουργία ενός φορέα συνεργασίας με αυτά όπως της Σέτε στη Γαλλία, του Πλοέστι στη Ρουμανία, της Σόφιας στη Βουλγαρία, των Σκοπίων στη Β. Μακεδονία, της Οστράβα στην Τσεχία δίνει άλλη προοπτική ανάπτυξης των φεστιβάλ Ποίησης. Η συνεργασία με τη διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον σύνδεσμο Φιλολόγων περιοχής Πατρών, επέτρεψε την παρουσία των ποιητών και των ποιητριών σε 21 Λύκεια της Αχαΐας. Τέλος, η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας του Φεστιβάλ με το Πανεπιστήμιο Πατρών, προσδίδει καινούργιες προοπτικές ανάπτυξης τόσο του Πανεπιστημίου όσο και του Φεστιβάλ.Τόσο η επιστημονική και η διεθνής επιτροπή, όσο και η οργανωτική επιτροπή, έχουν ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό του 8ου φεστιβάλ. »

Εκτός από τους εκλεκτούς προσκεκλημένους που πλαισίωσαν τις εκδηλώσεις, φιλοξενήθηκαν τελικά 66 ποιητές και ποιήτριες από 20 διαφορετικές χώρες του κόσμου, που συμμετείχαν με φυσική παρουσία. Οι κύριες δράσεις του φεστιβάλ πραγματοποιήθηκαν στην Πάτρα και το Μεσολόγγι, σημαντικές πόλεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συνδέοντας με τον τρόπο αυτόν, την ιστορικότητα των συγκεκριμένων περιοχών και ιδιαίτερα με τη ζωή του Λόρδου Βύρωνα, δίνοντας της ευκαιρία μιας βιωματικής γνωριμίας στους διεθνείς προσκεκλημένους.

Φέτος στο φεστιβάλ συμμετείχαν οι ποιητές και ποιήτριες:

ΕΛΛΑΔΑ: Βελιβασάκη Γεωργία, Βεντούρας Ιωσήφ, Γαλάνη Μάρω, Γώγος Θάνος, Δήμου Ευσταθία, Δρίτσας Γιώργος, Δρόσος Ευάγγελος, Δώδου Μαριάννα, Καντ (Καντωνίδου) Μαρία, Καραγιάννη Δήμητρα, Νίκη Κωνσταντοπούλου, Λυμπέρης Νίκος, Μελιτάς Χάρης, Μπαμπασάκης Ίκαρος–Γίωργος, Μποτονάκη Αντωνία, Νάννος Παναγιώτης, Ντίνου Κατερίνα, Παπάνας Νίκος, Παρώδης Άκης, Πεχλιβάνη Αγγελική, Πολυκανδριώτη Γεωργία, Ρηνιώτη Ειρήνη, Σακελλίου Λιάνα, Σιαφάκα Ιφιγένεια, Σιαχάμη Κωνσταντίνα. Σκιαθάς Δ. Αντώνης, Σταθόγιαννης Πάνος, Τασιόπουλος Βαγγέλης, Τριανταφυλλίδου Γεωργία, Φραγκάκης Ηλίας και Βασιλάκης Δημήτρης.

ΑΛΒΑΝΙΑ: Ζαφειράτης Βαγγέλης, ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Julijana Velichkovska, Viktorija Angelovska, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Ivan Hristov ΓΑΛΛΙΑ: Bruno Doucey ΓΕΡΜΑΝΙΑ:Piero Salabe, ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ: Jonathan Teuma, ΙΤΑΛΙΑ:Angela Luzio ΚΑΝΑΔΑΣ: Eva H.D., ΚΥΠΡΟΣ: Χριστοδούλου Μαρία, ΚΟΛΟΜΒΙΑ και ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ: Fredy Yezzed, ΚΡΟΑΤΙΑ: Marija Dejanovic ΜΟΛΔΑΒΙΑ: Anda Vahnovan, Ivan Pilchin, ΡΟΥΜΑΝΙΑ (ΤΙΜΩΜΕΝΗ ΧΩΡΑ): Anca Iulia Beidac, Andrian Lesenciuc, Angela Bratsou, Bogdan Petcu, Camelia Iulian aRadu, Claudiu Komartin, Florin-Lucian Sicoie, Lena Chilari, Liliana Ursu, Magda Carneci, Mircea Teculescu, Nicolae Baciut, Peter Sragher, Toni Chira, Viktor Adam ΣΛΟΒΑΚΙΑ: Zuzana Husárová, ΣΛΟΒΕΝΙΑ: Denis Skofic, ΤΣΕΧΙΑ: Lenka Daňhelová, Simona Martínková – Racková, Vacek Vojtěch , ΤΥΝΗΣΙΑ: Marianne Catzaras.

Το φεστιβάλ ξεκίνησε με την πρώτη του εκδήλωση στην Αθήνα την Τετάρτη 11.09 στο Πεδίον του Άρεως, στο πλαίσιο του 52ου Φεστιβάλ Βιβλίου με την εκδήλωση: «Η σύγχρονη ελληνική ποιητική δημιουργία». Την εκδήλωση συντόνισαν η ποιήτρια Αγγελική Πεχλιβάνη καθώς βεβαίως και ο Αντώνης Δ. Σκιαθάς. Ο Δημήτρης Βασιλάκης συνομίλησε με τους ποιητές μέσω jazz αυτοσχεδιασμών στο σαξόφωνο όσο και με την ποίηση του.

Στην εκδήλωση απήγγειλαν οι ποιητές και ποιήτριες:Αλέξανδρος Κορδάς, Άννα Γρίβα, Βασίλης Παπαβασιλείου, Γιώργος Βέης, Ελίνα Αφεντάκη, Ηλίας Φραγκάκης, Ηρώ Νικοπούλου, Θανάσης Χατζόπουλος, Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, Κώστας Καναβούρης, Λένα Καλλέργη, Λιάνα Σακελλίου, Μάνια Μεζίτη, Μαρία Καντ (Καντωνίδου), Μαρία Κούρση, Χάρης Μελιτάς.

Η επίσημη και λαμπερή έναρξη του Φεστιβάλ που αυτήν τη χρονιά είχε τον τίτλο I had a dream, which was not all a dream | Είχα ένα όνειρο, το οποίο δεν ήταν καθόλου όνειρο, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 19.09, στον Πολυχώρο Εικαστικών Δράσεων Επίκεντρο Συν, με τον 1ο κύκλο Ποιητικών Αναγνώσεων, προσφέροντας ένα αφιέρωμα στη Ρουμάνικη Ποίηση με τη συνοδεία συνόλου Μουσικής Δωματίου, από Μέλη της Φιλαρμονικής Συμφωνικής Ορχήστρας “PaulConstantinescu”, του Πλοέστι. Αυτό το χρόνο η Ρουμανία ήταν τιμώμενη χώρα στο Φεστιβάλ. Η εκδήλωση δεν θα μπορούσε να έχει πραγματοποιηθεί δίχως την αγαστή αρωγή της Ένωσης Ελλήνων Ρουμανίας και της κ. Άντζελας Μπράτσου καθώς και του Ρουμανικού Πολιτιστικού Ινστιτούτου. Στην εκδήλωση ήταν παρόντες και χαιρέτησαν οι κκ. Πρέσβεις της Ρουμανίας και της Μολδαβίας στην Ελλάδα.

Την Παρασκευή, 20.09 πραγματοποιηθηκε για πρώτη φορά μια εξαιρετικά καινοτόμα δράση, μέσω της οποίας όλοι οι συμμετέχοντες ποιητές δίαβασαν ποίηση (2οςκύκλος ποιητικών αναγνώσεων) και συνδιαλλέχθηκαν με μαθητές και καθηγητές 21 λυκείων της Πάτρας και του Αιγίου, υπό την αιγίδα της διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την άριστη συνεργασία με την Διευθύντριά της κ. Ευγενία Πιερή και τον σύνδεσμο Φιλολόγων περιοχής Πατρών. Την δράση συντόνισε η κ. Μίνα Πετροπούλου.

Στη συνέχεια, το απόγευμα της ίδιας μέρας, το φεστιβάλ μεταφέρθηκε στο Μεσσολόγγι, την πόλη που αγάπησε και ύμνησε ο Λόρδος Βύρωνας και στην οποία βέβαια, άφησε την τελευταία του πνοή. Στο Μεσσολόγγι οι ποιητές και οι ποιήτριες ξεναγήθηκαν στον Κήπο των Ηρώων, συμμετείχαν στον 3ο κύκλο ποιητικών αναγνώσεων στην κατάμεστη αίθουσα της Βυρωνικής Εταιρείας, παρουσία αρματωμένων, αφού πρώτα ξεναγήθηκαν στο μουσείο που βρίσκεται μέσα στο κτίριο της Βυρωνικής εταιρείας. Μετά τις αναγνώσεις, οι συμμετέχοντες στο φεστιβάλ, καθώς και πολίτες του δήμου Μεσσολογίου, απόλαυσαν μια συγκινητική θεατρική παράσταση – θεατρικό αναλόγιο με τίτλο: ‘Lord Byron: The journey of a Greek soul from London to Messolonghi | Λόρδος Βύρων: Το ταξίδι μιας ελληνικής ψυχής από το Λονδίνο στο Μεσολόγγι, σε σκηνοθεσία Χριστίνας Λαμπούση και με τη συμμετοχή των ηθοποιών: Wallace A McDougall και Βαγγέλη Διαμαντόπουλου’. Τις δράσεις στο Μεσσολόγγι συντόνισε η Βασιλική Δαουτίδη.

Το Σάββατο 21.09 πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο ‘My Way’ ημερίδα με θέμα: «Παγκόσμια Φεστιβάλ Ποίησης: Δημιουργία Δικτύου Ποιητικών Φεστιβάλ στην Ευρώπη» με καλεσμένους τους έγκριτους Διευθυντές Φεστιβάλ Ποιήσης: Maïthé Vallès-Bled (Γαλλία), Jiří Macháček (Δημοκρατία της Τσεχίας), Julijana Velickovska (Βόρεια Μακεδονία), Florin-LucianSicoie (Ρουμανία), Teodora Stankova (Βουλγαρία). Το πάνελ και την συζήτηση που ακολούθησε, συντόνισαν οι Δρ Αναστάσιος Π. Παγιασλής – Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο του Νόττινγκχαμ και η Τέσυ Μπάιλα – Γενική Γραμματέας του PENGreece.

Το απόγευμα του Σαββάτου στην Βίλλα Κόλλα πραγματοποιήθηκε η κεντρική εκδήλωση του Φεστιβάλ, η οποία πλαισιώθηκε από τον 4ο κύκλο ποιητικών εκδηλώσεων και στη συνέχεια από ένα μουσικό αφιέρωμα στη μελοποιημένη ποίηση από την OPXHΣTPA ΠOIKIΛHΣ MOYΣIKHΣ TOY Μουσικού Σχολείου Άμφισσας «ANIMA MEA», που παρουσίασε ένα ρεπερτόριο με θέμα την αγάπη, τον έρωτα, και την ψυχή, έτσι όπως εκφράζονται από τον λόγο και τις νότες! Eρμήνευσαν: Έλενα Aβραμίδου, Μαρκέλλα Κανδυλάκη/ Σολίστ: Γιάννης Σούφρας/ Διδασκαλία: Θωμάς Πάλλας, Γιάννης Aναγνωστόπουλος/ Kαλλιτεχνική Eπιμέλεια, Eνορχηστρώσεις, Διέυθυνση: Γιάννης Aναγνωστόπουλος. Τέλος, ολοκληρώθηκε με τη συγκινητική θεατρική παράσταση – θεατρικό αναλόγιο με τίτλο: ‘Lord Byron: The journey of a Greek soul from London to Messolonghi | Λόρδος Βύρων: Το ταξίδι μιας ελληνικής ψυχής από το Λονδίνο στο Μεσολόγγι, σε σκηνοθεσία Χριστίνας Λαμπούση και με την συμμετοχή των ηθοποιών: Wallace A McDougall και Βαγγέλη Διαμαντόπουλου’.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν οι βραβεύσεις σημαντικών προσώπων από διάφορους τομείς για την προσφορά τους.

Η τελευταία μέρα του Φεστιβάλ, Κυριακή 22.09 περιλάμβανε την επίσκεψη των φιλοξενούμενων ποιητών στην Οικία Περιβολαρόπουλου, το κτίριο νεοκλασικού ύφους που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μαιζώνος και Αγίου Νικολάου στην Πάτρα, ένα από τα πιο σημαντικά διατηρητέα της πόλης. Η αρχιτεκτονική του αποδίδεται, σύμφωνα με τη μορφολογία του, στον Γερμανό αρχιτέκτονα Έρνστ Τσίλλερ. Την παρουσίαση των ποιητών και την ανάγνωση των ποιημάτων στον χώρο, επιμελήθηκαν οι Δρ Αναστάσιος Π. Παγιασλής και Ελπιδοφόρος Ιντζέμπελης.

Η λήξη του 7ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης πραγματοποιήθηκε την Kυριακή 22.09 το απόγευμα στον Πολυχώρο Εικαστικών Δράσεων Επίκεντρο Συν, με τη θεατρική παράσταση: ‘’Αυγά Μαύρα’’ του Διονύση Χαριτόπουλου σε Σκηνοθεσία: Χριστίνας Λαμπούση και με ηθοποιούς: Χριστίνα Λαμπούση, Παναγιώτης Κουτσουβασίλης.

Παράλληλα το φεστιβάλ φιλοξένησε και φιλοξενεί μεχρι την 30η Σεπτεμβρίου τη διατομική έκθεση των Ρουμάνων εικαστικών Sorin Adam και Petre Dragomir “I had a dream which was not at all a dream”, σε συνεργασία με το Art Museum Ploieşti στην Cube Gallery κάτω από την επιμέλεια της Λιάνας Ζωζά.

Τέλος, να αναφέρουμε πως η οργανωτική επιτροπή του Φεστιβάλ, τη χρονιά αυτή, αποτελείτο από τους: Δαουτίδη Βασιλική, Αλιβιζάτου Πηνελόπη, Ζωζά Λιάνα, Πετροπούλου Μίνα, Κοκολάκη Μαρία, Πυλαρινού Μαρία, Βικάτου Μαρία, Κιάφα Ιωάννα, Κομποχόλης Δημήτρης, Γεωργογιάννη Μαίρη, Στράτου Άννα, Στρατούλια Αναστασία, και Δρ Αναστάσιο Π. Παγιασλή, πάντα υπό την αεικίνητη και εγκάρδια ηγεσία του Αντώνη Δ. Σκιαθά.