Πέθανε ο ηθοποιός James Earl Jones, η φωνή του Darth Vader στις ταινίες Star Wars

Πέθανε σε ηλικία 93 ετών ο ηθοποιός James Earl Jones, η θρυλική φωνή του Dark Vader στις ταινίες Star Wars.

Ο ηθοποιός James Earl Jones έχει παίξει σε αμέτρητες ταινίες για περίπου 6 δεκαετίες ενώ έμεινε στην ιστορία για την φωνή του Darth Vader, του «απόλυτου κακού» στις ταινίες Star Wars.

Για την προσφορά του είχε λάβει δύο βραβεία Primetime Emmy, ένα βραβείο Grammy και τρία βραβεία Tony ενώ του απονεμήθηκε και το Τιμητικό Όσκαρ.

Ήταν επίσης και ο Μουφάσα στην ταινία κινουμένων σχεδίων The Lion King (1994). Δάνεισε επίσης την ηχηρή φωνή του στην περίφημη καμπάνια προώθησης «This is CNN» για το καλωδιακό ειδησεογραφικό δίκτυο.

Γιος του Ρόμπερτ Ερλ Τζόουνς και μεγαλωμένος στο Δουβλίνο του Μίσιγκαν από τους γονείς της μητέρας του, ο James Earl Jones είναι αφρικανικής καταγωγής, ενώ είχε ιρλανδικές και τσερόκι ρίζες.

Μετακόμισε στο Μίσιγκαν στην ηλικία των 5, όπου εκδήλωσε ένα τραύλισμα τόσο σοβαρό, που έφτασε στο σημείο να αρνείται να μιλήσει. Παρέμεινε λειτουργικά αμίλητος για 8 χρόνια ώσπου έφτασε στο γυμνάσιο. Ο James Earl Jones μίλησε με συγκίνηση για ένα καθηγητή του γυμνασίου, ο οποίος ανακάλυψε ότι είχε ένα χάρισμα να γράφει ποιήματα βοηθώντας τον να σταματήσει την σιωπή του.

Ο καθηγητής πίστεψε ότι αναγκαστική ομιλία δημόσια θα τον βοηθούσε να κερδίσει την αυτοπεποίθηση του και επέμεινε να απαγγέλλει ένα ποίημα στην τάξη κάθε μέρα. Ο James Earl Jones έλεγε: «Ήμουν μουγκός. Δεν μπορούσα να μιλήσω. Έτσι η πρώτη χρονιά στο σχολείο ήταν η πρώτη βουβή χρόνια, και τα άφωνα χρόνια συνεχίστηκαν ώσπου έφτασα στο Γυμνάσιο».

Ο James Earl Jones αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν. Επίσης γράφτηκε μέλος στην οργάνωση ROTC στο Μίσιγκαν και ήταν αξιωματικός στην Αλάσκα στα τέλη του 1950.

Η κινηματογραφική του καριέρα

Ο πρώτος κινηματογραφικός ρόλος του ήταν στο S.O.S. Πεντάγωνο καλεί Μόσχα το 1964. Υποδύθηκε πολλούς ρόλους, αλλά είναι ευρύτερα γνωστός σαν την καταχθόνια φωνή του Darth Vader στις ταινίες Star Wars.

Άλλοι ηχητικοί ρόλοι του Τζόουνς περιλαμβάνουν τον Μουφάσα στην ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney «Ο βασιλιάς των λιονταριών», το σύνθημα του CNN «This Is CNN», η φράση που ανοίγει τη ειδησεογραφία του NBC για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2000 και του 2004, την φωνή του Θεού στο βιντεοπαιχνίδι Under a Killing Moon και αρκετές ειδικές εμφανίσεις στο The Simpsons.

Έπαιξε τον ρόλο του Τέρενς Μαν στο διάσημο έργο σχετικά με το μπέιζμπολ «Ο ξυπόλητος Τζο», τον αιδεσιμότατο Στίβεν Κουμάλο στο «Δάκρυα για μια χαμένη πατρίδα», τον στρατηγό Τζέιμς Γκριρ στο «Κυνήγι του Κόκκινου Οκτώβρη», στο «Παιχνίδια ολέθρου» και στο «Άμεσος κίνδυνος», ενώ ήταν και ο σεναριογράφος της τηλεοπτικής μίνι-σειράς Ρίζες.

Ο Τζόουνς ήταν ένας επιτυχημένος θεατρικός ηθοποιός. Έχει κερδίσει δύο βραβεία Τόνι: Το 1969 για το «Η μεγάλη λευκή ελπίδα» και το 1987 για το «Fences». Έλαβε το Kennedy Center Honors το 2002. Επίσης έπαιξε τον κακό Thulsa Doom στο «Κόναν ο βάρβαρος».

