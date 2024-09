Φεστιβάλ Γερμανόφωνου Κινηματογράφου, στην Αχάια Κλάους

Από τις 18 έως και τις 22 Σεπτεμβρίου ο υπέροχος χώρος του Castro Clauss στην Πάτρα μετατρέπεται σε ένα υπαίθριο θερινό σινεμά με δωρεάν προβολές γερμανόφωνων ταινιών μικρού και μεγάλου μήκους!

Το KinoFest – Φεστιβάλ Γερμανόφωνου Κινηματογράφου ξεκινά σε λίγες μέρες στην Πάτρα, ενώ το χειμώνα, μέρος των προβολών του θα μεταφερθούν στην Αθήνα.

Για πρώτη φορά φέτος το Φεστιβάλ αποκτά διαγωνιστικό τμήμα στο οποίο συμμετέχουν 8 ταινίες από Γερμανία, Ελβετία, Αυστρία και Λουξεμβούργο. Την κριτική επιτροπή απαρτίζουν οι: Άννα Ρούτση (νομικός, αρθρογράφος, ερευνήτρια ντοκιμαντέρ), ο Πρόδρομος Τσινικόρης (ηθοποιός, σκηνοθέτης) και η Αλεξία Μπεζίκη (ηθοποιός).

To KinoFest ξεκίνησε ως μια σκέψη να μετατραπεί για λίγες μέρες σε κινηματογραφικό κέντρο ένας μαγευτικός χώρος, ο χώρος του Castro Clauss: το παλαιότερο οινοποιείο της Ελλάδας. Να δοθεί μια εναλλακτική χρήση, αυτή του κινηματογράφου, σε έναν τόπο ο οποίος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με μια παραδοσιακή πολιτιστική δραστηριότητα: αυτήν της τέχνης του κρασιού.

Ωστόσο ως ένδειξη σεβασμού στις ρίζες του τοπόσημου αυτού, αποφασίστηκε το Φεστιβάλ να είναι γερμανόφωνο προς τιμήν (και στη γλώσσα) του Βαυαρού ιδρυτή του, Γουστάβου Κλάους που πριν 163 χρόνια ίδρυσε την Achaia Clauss.

Έτσι, για λίγες μέρες, θα στηθεί ένα θερινό open air φεστιβάλ, στο πλαίσιο του οποίου θα προβάλλονται γερμανόφωνες ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους τελευταίας παραγωγής από Γερμανία, Ελβετία, Αυστρία και Λουξεμβούργο σε συνδιοργάνωση με το Goethe-Zentrum Patras και με την πολύτιμη υποστήριξη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Ελλάδα, της Πρεσβείας της Ελβετίας στην Ελλάδα, της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και της Πρεσβείας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου στην Αθήνα.

To KinoFest – Φεστιβάλ Γερμανόφωνου Κινηματογράφου ιδρύθηκε από την ABCinema σε συνεργασία με το Goethe-Zentrum Patras με σκοπό να αναδείξει τις καλύτερες γερμανόφωνες ταινίες και να προωθήσει την γερμανόφωνη οπτικοακουστική δημιουργία στην Ελλάδα.

Το Φεστιβάλ δίνει μια μοναδική ευκαιρία στο ελληνικό και διεθνή κοινό να παρακολουθήσει στην μεγάλη οθόνη τις καλύτερες νέες ταινίες του σύγχρονου γερμανόφωνου κινηματογράφου.

Φέτος, θα διοργανώσει παιδικά εργαστήρια και θα προγραμματίσει ειδικές προβολές σε συνεργασία με τη Γερμανική Ακαδημία Κινηματογράφου και Τηλεόρασης του Βερολίνου, αφιέρωμα στα 70 χρόνια της German Films, και ειδικό αφιέρωμα Στην Επόμενη Γενιά, σε συνεργασία με την FIRST STEPS – The German Young Talent Award.

Επιπλέον, φέτος, το KinoFest, εκτός από το καθιερωμένο Βραβείο Κοινού, θα απονείμει ένα ακόμη βραβείο καλύτερης ταινίας, ενώ θα φιλοξενήσει ένα αφιέρωμα στα 100 χρόνια από το θάνατο του Φραντς Κάφκα καθώς και ένα πρόγραμμα με τις καλύτερες γερμανικές ταινίες μικρού μήκους που προβλήθηκαν στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους του Clermont-Ferrand, το σημαντικότερο φεστιβάλ ταινιών μικρούς μήκους στον κόσμο, σε συνεργασία με την AG Kurzfilm Ένωση Γερμανικών Ταινιών Μικρού Μήκους.

Ταινία έναρξης, η οποία συμμετέχει και στο διαγωνιστικό, είναι το

Everybody Wants to Be Loved της Katharina Woll, με ηρωίδα την Ίνα, μια γυναίκα η οποία βάζει τις ανάγκες όλων πάνω από τις δικές της, μέχρι που μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα, όταν η εγωκεντρική μητέρα της γιορτάζει τα 70α γενέθλιά της, κάτι συμβαίνει που θα αλλάξει τα πάντα.

Ταινία λήξης θα είναι η γερμανική ταινία Ουδέν Νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο παραγωγής Netflix, που είναι μία από τις πιο πολυβραβευμένες, μη αγγλόφωνες, ταινίες στην ιστορία των Όσκαρ και για πρώτη φορά θα προβλήθεί στην μεγάλη οθόνη στην Ελλάδα στο πλαίσιο του αφιερώματος στα 70 χρόνια της German Films. Το έργο διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και παρακολουθεί την προσπάθεια ενός ιδεαλιστή νεαρού Γερμανού να επιβιώσει.

Η ABCinema Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας με έδρα την Πάτρα έχει ως ιδρυτικό σκοπό την διάδοση της κινηματογραφικής τέχνης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Από το 2019 έως σήμερα περισσότεροι από 5.000 θεατές στην Πάτρα και σε ολόκληρη την Ελλάδα έχουν απολαύσει εικόνες από το Castro Clauss και τις γερμανόφωνες ταινίες που προβάλλονται στο Φεστιβάλ.

Όλες οι εκδηλώσεις και οι προβολές του KinoFest Φεστιβάλ Γερμανόφωνου Κινηματογράφου είναι δωρεάν για το κοινό συμβάλλοντας στην εξωστρέφεια του θεσμού και στην ανάδειξη της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας ως τουριστικών προορισμών και προωθώντας τις αρχές της πολιτιστικής διπλωματίας.

Φέτος θα προβληθούν περισσότερες από 30 ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους από την Γερμανία, την Ελβετία, την Αυστρία και το Λουξεμβούργο κάτω από τον νυχτερινό ουρανό και με ένα ποτήρι υπέροχο κρασί στο χέρι.