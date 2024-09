Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας 19 – 22 Σεπτεμβρίου (ΒΙΝΤΕΟ)

Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας θα πραγματοποιηθεί από τις 19 έως και τις 22 Σεπτεμβρίου 2024. Η φετινή χρονιά είναι η επέτειος της συμπλήρωσης 200 χρόνων από τον θάνατο του ποιητή Λόρδου Βύρωνα στο Μεσολόγγι και αποτελεί το κεντρικό θέμα του φεστιβάλ.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο ποιητικός λόγος θα συνομιλήσει με τις άλλες τέχνες μέσα από πολυεπίπεδες δράσεις, με τη μουσική, τα εικαστικά και το θέατρο.

Θα φιλοξενηθούν ποιητές και ποιήτριες από 20 χώρες του κόσμου, με σκοπό να συνομιλήσουν με την ποίηση και τα οράματα του Βύρωνα.

Οι δράσεις του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν και σε ιστορικά τοπόσημα της Δυτικής Ελλάδας από όπου πέρασε και έζησε ο Λόρδος Βύρωνας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2024

Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου – 19.00 | Επίκεντρο Συν

1ος κύκλος Ποιητικών Αναγνώσεων

Αφιέρωμα στη Ρουμάνικη Ποίηση

Παρουσίαση Ρουμάνων Ποιητών

Σύνολο Μουσικής Δωματίου, Μέλη της Φιλαρμονικής Συμφωνικής Ορχήστρας “Paul Constantinescu”, Πλοιέστι

Παρουσίαση: Άντζελα Μπράτσου

Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου – 10.00

2ος Κύκλος Ποιητικών Αναγνώσεων σε Λύκεια της Αχαΐας

Επιμέλεια: Μίνα Πετροπούλου

Επίσκεψη στην Στέγη Γραμμάτων “Κωστής Παλαμάς” και Ξενάγηση στην Έκθεση Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας

Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου – 19.30 | Βυρωνική Εταιρεία Μεσολόγγι

Αφιέρωμα στο Λόρδο Βύρωνα

3ος Κύκλος Ποιητικών Αναγνώσεων

Σύνολο Μουσικής Δωματίου, Μέλη της Φιλαρμονικής Συμφωνικής Ορχήστρας “Paul Constantinescu”, Πλοιέστι

Παρουσίαση: Βασιλική Δαουτίδη

Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου – 10.00 | Ξενοδοχείο My Way

Ημερίδα με θέμα: Παγκόσμια Φεστιβάλ Ποίησης

Δημιουργία Δικτύου Ποιητικών Φεστιβάλ στην Ευρώπη

Συμμετέχουν οι διευθυντές των Διεθνών Φεστιβάλ Ποίησης:

Maïthé Vallès-Bled | ΓΑΛΛΙΑ

Teodora Stankova | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Jiří Macháček | ΤΣΕΧΙΑ

Julijana Velichkovska | ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Florin – Lucian Sicoie | ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Συντονισμός: Τάσσος Παγιασλής – Τέσυ Μπάϊλα

Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου – 19.30 | Βίλα Κόλλα

4ος Κύκλος Ποιητικών Αναγνώσεων

Θεατρικό Αναλόγιο Lord Byron: The journey of a Greek soul from London to Missolonghi | Λόρδος Βύρων: Το ταξίδι μιας ελληνικής ψυχής από το Λονδίνο στο Μεσολόγγι, σε σκηνοθεσία Χριστίνας Λαμπούση

Συμμετέχουν οι ηθοποιοί: Wallace A McDougall, Βαγγέλης Διαμαντόπουλος

Μουσικό Αφιέρωμα στη μελοποιημένη ποίηση: H OPXHΣTPA ΠOIKIΛHΣ MOYΣIKHΣ TOY Μουσικού Σχολείου Άμφισσας «ANIMA MEA», θα παρουσιάσει ένα ρεπερτόριο με θέμα την αγάπη, τον έρωτα, και την ψυχή έτσι όπως εκφράζονται από τον λόγο και τις νότες!

EPMHNEYOYN: Έλενα Aβραμίδου, Μαρκέλλα Κανδυλάκη

ΣOΛIΣT: Γιάννης Σούφρας

ΔIΔAΣKAΛIA: Θωμάς ΠAΛΛAΣ, Γιάννης Aναγνωστόπουλος

KAΛΛITEXNIKH EΠIMEΛEIA, ENOPXHΣTPΩΣEIΣ, ΔIEYΘYNΣH: Γιάννης Aναγνωστόπουλος

Απαγγελίες ποιημάτων Λόρδου Βύρωνα από τους ηθοποιούς Νάντια Μουρούζη και Wallace A McDougall.

Βραβεύσεις προσωπικοτήτων

Παρουσίαση: Λιάνα Ζωζά

Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου – 10.00

Ξενάγηση στην πόλη της Πάτρας

5ος κύκλος Ποιητικών Αναγνώσεων: Οικία Περιβολαρόπουλου

Σύνολο Μουσικής Δωματίου, Μέλη της Φιλαρμονικής Συμφωνικής Ορχήστρας “Paul Constantinescu”, Πλοιέστι

Παρουσίαση: Ελπιδοφόρος Ιντζέμπελης

Kυριακή 22 Σεπτεμβρίου – Απόγευμα | Πολυχώρος Πολιτισμού Πολύεδρο

Θεατρική Παράσταση: ‘’Αυγά Μαύρα’’

Σκηνοθεσία: Χριστίνα Λαμπούση

Παίζουν: Χριστίνα Λαμπούση, Παναγιώτης Κουτσουβασίλης

Παράλληλες εκδηλώσεις στο πλαίσιο του 7ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας

19 – 30 Σεπτεμβρίου 2024 | Cube Gallery

Διατομική έκθεση των Ρουμάνων εικαστικών Sorin Adam και Petre Dragomir “I had a dream which was not at all adream”, σε συνεργασία με το Art Museum Ploieşti και στο πλαίσιο του 7ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας 2024.

Επιμέλεια: Λιάνα Ζωζά