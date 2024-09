Πέθανε η ηθοποιός Μάγκι Σμιθ

Η Βρετανίδα ηθοποιός Μάγκι Σμιθ, πέθανε σε ηλικία 89 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της.

«Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Μάγκι Σμιθ. Έφυγε ειρηνικά από τη ζωή στο νοσοκομείο νωρίς σήμερα το πρωί, Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου. Ήταν μαζί με τους φίλους και την οικογένειά της στο τέλος. Αφήνει πίσω δύο γιους και πέντε αγαπημένα εγγόνια που είναι συντετριμμένα από την απώλεια της εξαιρετικής μητέρας και γιαγιάς τους» τόνισε σε ανακοίνωσή της η οικογένειά της.

«Θα θέλαμε με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσουμε το υπέροχο προσωπικό του νοσοκομείου Chelsea and Westminster για τη φροντίδα και την αμέριστη ευγένειά τους κατά τις τελευταίες ημέρες της. Σας ευχαριστούμε για όλα τα ευγενικά σας μηνύματα και την υποστήριξή σας και σας ζητάμε να σεβαστείτε την ιδιωτική μας ζωή αυτή τη στιγμή» καταλήγει η ανακοίνωση της οικογένειας.

Μεταξύ πολλών ταινιών και τηλεοπτικών σειρών, η Σμιθ ήταν από τους πρωταγωνιστές στις ταινίες του Χάρι Πότερ και στη σειρά Downton Abbey.

Είχε μία μεγάλη καριέρα στο θέατρο και στην οθόνη επί επτά δεκαετίες και ήταν μια από τις πιο αναγνωρίσιμες και παραγωγικές ηθοποιούς της Βρετανίας. Είχε λάβει πολλές διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων δύο βραβείων Όσκαρ, πέντε βραβείων BAFTA, τεσσάρων βραβείων Emmy, τριών βραβείων Χρυσής Σφαίρας και ενός βραβείου Tony, καθώς και υποψηφιότητες για έξι βραβεία Laurence Olivier.

Η Σμιθ ξεκίνησε τη σκηνική της καριέρα ως φοιτήτρια, παίζοντας στο Oxford Playhouse το 1952, και έκανε το επαγγελματικό της ντεμπούτο στο Μπρόντγουεϊ στο New Faces of ’56. Τις επόμενες δεκαετίες, η καθιερώθηκε μαζί με την Τζούντι Ντεντς ως μία από τις σημαντικότερες Βρετανίδες θεατρικές ηθοποιούς, δουλεύοντας για το Εθνικό Θέατρο και τη Royal Shakespeare Company.

Κέρδισε βραβεία Όσκαρ Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας για την ταινία The Prime of Miss Jean Brodie (1969) και Καλύτερης Β’ Γυναικείας Ερμηνείας για την ταινία California Suite (1978). Υποδύθηκε την καθηγήτρια Μινέρβα ΜακΓκόναγκαλ στη σειρά ταινιών Χάρι Πότερ (2001-2011). Έπαιξε επίσης στις ταινίες Death on the Nile (1978), Hook (1991), Sister Act (1992), The Secret Garden (1993), The Best Exotic Marigold Hotel (2012), Quartet (2012) και The Lady in the Van (2015).

Η Σμιθ απέκτησε διεθνή φήμη για τον ρόλο της ως Βάιολετ Κρόλι στο βρετανικό δράμα εποχής Downton Abbey (2010-2015). Ο ρόλος της χάρισε τρία βραβεία Emmy.

