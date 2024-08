Το μόνο αδύνατο ταξίδι είναι αυτό που δεν ξεκινάς ποτέ

Ο πρύτανης του πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας με το λατρεμένο Νιόνιο… Κι όπως έγραψε στο fb:

Μιά ιδιαίτερα γόνιμη μέρα στην Αθήνα σήμερα. Επίσκεψη στον Υφυπουργό και φίλο Ιάσων Φωτήλας και συζήτηση για τη στήριξη απο το Υπουργείο Πολιτισμού του 3ου Welcome UP, του φεστιβάλ καλωσορίσματος των φοιτητών του Πανεπιστήμιο Πατρών University of Patras . Τέλος ήταν ιδιαίτερη τιμή ότι με δέχθηκε στο σπίτι του ο Μεγάλος Ελληνας Τραγουδοποιός κ. Δ. Σαββόπουλος και συζητήσαμε για τα 60 χρόνια της μουσικής του πορείας και για τα 60 χρόνια του Πανεπιστημίου μας. Ελπίζουμε σε μιά συνάντηση αυτών των 2 πορειών. Αλλα μέχρι τότε