Ολυμπιακοί Αγώνες: Το Παρίσι έδωσε τη σκυτάλη στο Λος Άντζελες με Τομ Κρουζ – Το ανατριχιαστικό τελετουργικό με τον Εθνικό Ύμνο της Ελλάδας (βίντεο)

Το βράδυ της Κυριακής (11/8) το Stade de France γέμισε με τους αθλητές των 206 χωρών που συμμετείχαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024, καθώς πραγματοποιηθήκε η Τελετή Λήξης. Οι δύο Έλληνες σημαιοφόροι, Εμμανουήλ Καραλής και Ευαγγελία Πλατανιώτη, ήταν εκεί που εισήλθαν πρώτοι στον αγωνιστικό χώρο, ακολουθούμενοι από τους σημαιοφόρους και των άλλων κρατών.

Μετά την παρέλαση των σημαιοφώρων, ακουλούθησαν οι αποστολές κάθε χώρας και κάπου εκεί ξεκίνησε για τα καλά το αποχαιρετιστήριο πάρτι. Τραγούδια όπως το “Freed from Desire” και το “We are the Champions” ακούστηκαν από τα ηχεία και ξεσήκωσαν άπαντες.

Η μουσική χαμήλωσε, προκειμένου να γίνει η απονομή των μεταλλίων στις τρεις αθλήτριες που πρώτευσαν στον Μαραθώνιο γυναικών, ο οποίος έλαβε χώρα το πρωί της Κυριακής (11/8). Ο λόγος για τη χρυσή Σιφάν Χασάν, την ασημένια Τιγκστ Ασέφα και τη χάλκινη Χέλεν Όμπιρι, που παρέλαβαν τα μετάλλιά τους από τον πρόεδρο της ΔΟΕ, Τόμας Μπαχ.

Ακολούθως, τα φώτα έπεσαν πάνω στους 45.000 εθελοντές, που συνέβαλαν τα μέγιστα για την όσο το δυνατόν πιο ομαλή διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων.

Η πιο ανατριχιστιακή στιγμή ήταν όμως αυτή την οποία αφιέρωσαν οι Γάλλοι διοργανωτές στην Ελλάδα, τη χώρα που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1986, αλλά και τον Πιερ ντε Κουμπερτέν, που τους οραματίστηκε. Αργότερα, στη σκηνή εμφανίστηκε και η Νίκη της Σαμοθράκης.

Ο “αιωρούμενος” Γάλλος πιανίστας Αλέν Ροσέ πήρε τη σκυτάλη και έπαιξε τον “Ύμνο του Απόλλωνα”.

Το πάρτι ζωντάνεψε εκ νέου, με τους Φίνιτς, τον Καβίνσκι, την Ανζέλ, τους “Vampire Weekend” και τους “Air” να δίνουν το ρυθμό.

Η μεγάλη βραδιά ολοκληρώθηκε με την υποστολή της σημαίας των Ολυμπιακών Αγώνων και την παράδοσής στις Δημάρχους τους Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας – Αν Χιντάλγκο, και την κορυφαία Αμερικανίδα αθλήτρια της γυμναστικής, Σιμόν Μπάιλς, ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028. Τότε, ακούστηκε ο ύμνος των ΗΠΑ και πραγματοποιήθηκε η έπαρση της σημαία της Αμερικής.

Όμως, η σημαία δεν έμεινε τελικά στα δικά τους χέρια, αφού ξαφνικά εμφανίστηκε από την οροφή του σταδίου ο Τομ Κρουζ, για να ξεκινήσει το ταξίδι του προς την Αμερική, αρχικά με μηχανή και μετά με αεροπλάνο, θυμίζοντας εποχές “Mission Impossible”.

Ο Αμερικανός ηθοποιός εμφανίστηκε μετά να δημιουργεί το σήμα των Ολυμπιακών Κύκλων στην γνωστή πινακίδα του Hollywood, ενώ ακολούθως, σε μια σκηνή που είχε στηθεί μπροστά από την Βένις Μπιτς στο Λ.Α ανέλαβαν δράση οι Red Hot Chili Peppers, η Billie Eilish, ο Snoop Dog και ο Doctor Dre.

Το ανατριχιαστικό τελετουργικό με τον Εθνικό Ύμνο της Ελλάδας προς τιμήν της χώρας που γέννησε τη διοργάνωση

Την τιμητική της είχε η Ελλάδα στην Τελετή Λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2024. Οι διοργανωτές ετοίμασαν ένα ανατριχιαστικό τελετουργικό, αφιερωμένο στη χώρα που γέννησε τη διοργάνωση πριν από 2.800 χρόνια.

Ο Εθνικός Ύμνος της Ελλάδας ακούστηκε στο Stade de France, στο οποίο είχαν σβήσει τα φώτα, ενώ ανυψώθηκε και η ελληνική σημαία, με το όλο σκληνικό να μοιάζει με δυστοπία.