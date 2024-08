Θρήνος για την Μαράια Κάρεϊ: Η μητέρα και η αδελφή της πέθαναν την ίδια ημέρα

Ασύλληπτο διπλό πένθος για την Αμερικανίδα τραγουδίστρια Μαράια Κάρεϊ, καθώς έχασε την ίδια ημέρα μέσα στο Σαββατοκύριακο την 87χρονη μητέρα της Πατρίσια και την 63χρονη αδελφή της Άλισον, όπως αναφέρει το People.

«Η καρδιά μου είναι ραγισμένη που έχασα τη μητέρα μου το περασμένο Σαββατοκύριακο. Δυστυχώς, σε μια τραγική εξέλιξη, η αδελφή μου έχασε τη ζωή της την ίδια μέρα», ανέφερε αρχικά στο People και στο TMZ.

‘My heart is broken’: Mariah Carey shares devastating news of her mother and sister’s death

«Αισθάνομαι ευλογημένη που μπόρεσα να περάσω την τελευταία εβδομάδα με τη μαμά μου πριν πεθάνει. Εκτιμώ την αγάπη και την υποστήριξη όλων, και τον σεβασμό για την ιδιωτική μου ζωή κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου», συμπλήρωσε η Μαράια Κάρεϊ.

Καμία άλλη λεπτομέρεια ή πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των αιτιών θανάτου της Πατρίσια και της Άλισον, δεν είναι γνωστές αυτή τη στιγμή.

