Δούκισσα Νομικού: Με ψάχνετε, για την ώρα ζω ωραίες στιγμές μακριά από τα social

Η Δούκισσα Νομικού δέχτηκε μηνύματα στο Instagram, από ακολούθους της που τη ρωτούσαν, πού βρίσκεται, όπως έκανε γνωστό με story της.

Το μοντέλο απείχε το τελευταίο διάστημα από τα social media, αλλά το βράδυ της Τρίτης 20 Αυγούστου επανήλθε, για να απαντήσει σε όσους την ψάχνουν. Με μια φωτογραφία της, από το μέρος που παραθερίζει αυτές τις μέρες, το οποίο δεν αποκάλυψε, η Δούκισσα Νομικού έγραψε στους followers της:

«Μου έχετε στείλει αρκετά μηνύματα και με ψάχνετε. Θα επανέλθω σύντομα. Για την ώρα ζω ωραίες στιγμές μακριά από τα social. Διάβασα ένα ωραίο: You can’t add days to your life, but you can add life to your days (Μπορείς να προσθέτεις μέρες στη ζωή σου, αλλά μπορείς να προσθέτεις και ζωή στις μέρες σου)».

protothema.gr