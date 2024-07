Συμμετοχή του ΕΑΠ στην Ετήσια Σύνοδο της ΕΑΕΑ και της τελικής συνάντησης του έργου ΤΑLE

To Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα το Εργαστήριο Βιογραφικής Μάθησης

και Μετασχηματιστικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο και της τελικής συνάντησης του

έργου Erasmus+ με τίτλο TALE –«Transformative Learning for Green Transition», συμμετείχε

στις 12/6/2024 στην ετήσια σύνοδο της European Association for Education of Adults –

EAEA με τίτλο «Τransforming Lives, Communities and Society», που έλαβε χώρα στο Ελσίνκι

της Φινλανδίας.

H παρουσία του Εργαστηρίου στο συγκεκριμένο συνέδριο ήταν μία πρώτης τάξεως

ευκαιρία για ενημέρωση, δικτύωση και αφορμή για γόνιμες συζητήσεις μεταξύ των πλέον

αναγνωρισμένων σε παγκόσμιο επίπεδο εκπροσώπων της εκπαίδευσης ενηλίκων. Τη

σύνοδο τίμησε επίσης, με την παρουσία της η πρώην Πρόεδρος της Φινλανδίας κα. Tarja

Halonen, που εξήρε στο χαιρετισμό της τη σημασία της δια βίου εκπαίδευσης στο θετικό

πρόσημο της ανάπτυξης, σε όλους του τομείς της χώρας, καθιστώντας τη Φινλανδία μία

από τις πιο ανεπτυγμένες κοινωνικά και ευτυχείς χώρες στον κόσμο.

Στις 13/6 και 14/6 πραγματοποιήθηκε και η τελική συνάντηση του έργου TALE

–«Transformative learning for green transition» (Erasmus+) όπου και αναλύθηκαν τα έως

τώρα αποτελέσματα του έργου, καθώς και η προετοιμασία των τελικών εθνικών

συναντήσεων διάχυσης των αποτελεσμάτων και της τεχνογνωσίας του έργου. Το

Εργαστήριο Βιογραφικής Μάθησης και Μετασχηματιστικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων θα

οργανώσει τη συγκεκριμένη εθνική συνάντηση διάχυσης των αποτελεσμάτων στη

Θεσσαλονίκη το φθινόπωρο. Στη συνάντηση θα κληθούν να συμμετάσχουν φορείς που

ασχολούνται με την εκπαίδευση ενηλίκων. και την πράσινη μετάβαση σε όλους τους τομείς

της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Επιστημονικά υπεύθυνος του έργου TALE είναι ο

επίκουρος καθηγητής εκπαίδευσης ενηλίκων του ΕΑΠ, Δρ. Γιώργος Κουλαουζίδης.