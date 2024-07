Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία EUNICoast

Το Πανεπιστήμιο Πατρών μετά από προσπάθεια ετών και μέσα από ανταγωνιστική διαδικασία συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία EUNICoast, εξασφαλίζοντας έτσι τη παρουσία του στη πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Η καθαρή χρηματοδότηση (funding) για το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι 1.131.880 ΕΥΡΩ.

Η βαθμολογία ήταν:

Οur total score: 87.00 (Threshold: 80)

Criterion 1 – RELEVANCE

Score: 24.00 (Threshold: 17 / 25.00)

Criterion 2.1 – QUALITY — PROJECT DESIGN AND IMPLEMENTATION

Score: 20.00 (Threshold: 17 / 25.00)

Criterion 2.2 – QUALITY — PARTNERSHIP AND COOPERATION ARRANGEMENTS

Score: 23.00 (Threshold: 17 / 25.00)

Criterion 3 – IMPACT

Score: 20.00 (Threshold: 17 / 25.00)

Δείτε το στο https://education.ec.europa.eu/…/european-universities…

—-

Διάκριση μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών

Ο Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής, κ. Ανδρέας Καζαντζίδης εκλέχτηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της International Solar Energy Society (ISES). H ISES είναι ο μεγαλύτερος διεθνής οργανισμός για την ηλιακή ενέργεια, με μέλη από περισσότερες από 110 χώρες και με τη θεσμική συμμετοχή περισσότερων από 100 Ερευνητικών Οργανισμών και εταιρειών. Η εκπροσώπηση του Τμήματος Φυσικής στο Διοικητικό Συμβούλιο της ISES έρχεται ως αποτέλεσμα της ερευνητικής δραστηριότητας του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας στην αποτίμηση και πρόγνωση του ηλιακού δυναμικού, σε διάφορες χωροχρονικές κλίμακες, με τη συνέργεια μοντέλων και επίγειων/δορυφορικών μετρήσεων. Η βράβευση αυτή αποτελεί τιμή για το Τμήμα Φυσικής, τη Σχολή Θετικών Επιστημών και το Πανεπιστήμιο Πατρών, καθώς αποδεικνύει το υψηλού επιπέδου επιστημονικό δυναμικό που στελεχώνει το ίδρυμά μας, τη διεθνή δικτύωση, την εξωστρέφεια, αλλά και το σημαντικότατο επιστημονικό έργο που παράγεται.

—-

Συγχαρητήρια στον Ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Σήφη Μπουζάκη

Ο Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών (πρώην ΠΤΔΕ) και πρώην Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών κ. Σήφης Μπουζάκης εκλέχτηκε εξωτερικό μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ).

—-

Bιωματικό εργαστήριο ομαδικής συμβουλευτικής με τίτλο: «Διαπροσωπικές σχέσεις κατά την ακαδημαϊκή ζωή: Εγώ και οι άλλοι».

Την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024 ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το βιωματικό εργαστήριο ομαδικής συμβουλευτικής με τίτλο: «Διαπροσωπικές σχέσεις κατά την ακαδημαϊκή ζωή: Εγώ και οι άλλοι».

Το εργαστήριο διοργανώθηκε από το Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Πατρών με συντονίστρια την κ. Μαρκοπούλου Αθανασία, κοινωνική λειτουργό του Κέντρου.

Η ομαδική συμβουλευτική ξεκίνησε στις 16 Μαΐου 2024 και ολοκληρώθηκε στις 14 Ιουνίου 2024. Συμμετείχαν συνολικά 9 φοιτητές και φοιτήτριες οι οποίοι κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου μπόρεσαν να εμβαθύνουν στη διαδικασία μέσω της οποίας δημιουργούμε ειλικρινείς διαπροσωπικές σχέσεις, πόσο εύκολο είναι να αναδεικνύουμε τον αληθινό μας εαυτό και να αποδεχόμαστε τους άλλους άνευ όρων αλλά και πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τις συγκρούσεις και να οικοδομήσουμε κοινωνικές σχέσεις με ουσιαστικές και γερές βάσεις.

Σκοπός του συγκεκριμένου βιωματικού εργαστηρίου ήταν η ανάδειξη της σημασίας των διαπροσωπικών σχέσεων, η καλλιέργεια και η διαχείριση αυτών κατά τη διάρκεια της φοιτητικής ζωής. Το σύνολο των συμμετεχόντων εξέφρασε θετικά σχόλια για το εργαστήριο, που αποτέλεσε μια πολλαπλά ωφέλιμη εμπειρία για αυτούς.

Περισσότερες πληροφορίες για το βιωματικό εργαστήριο όπως και για την αξιολόγηση αυτού από τους συμμετέχοντες μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο που ακολουθεί: https://mentalcare.upatras.gr/2024/07/04/apotimisi-ergastiriou-omadikis-…

—-

“Ένας φοιτητής μας εξηγεί, γιατί να γίνεις δότης μυελού των οστών”

Ένας φοιτητής μας, εξηγεί το γιατί στους Πρωταγωνιστές 27/6/2024 (AlphaTV) https://www.alphatv.gr/show/protagonistes/?vtype=player&vid=60372&showId…

Στην Πάτρα λειτουργεί το πρώτο Κέντρο Δοτών Μυελού των Οστών της Ελλάδος, ΚΕΔΜΟΠ – “Χάρισε Ζωή”

—-

Πρόγραμμα Τελετών Ορκωμοσίας Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών τίτλων σπουδών περιόδου Ιουλίου-Αυγούστου 2024

Οι τελετές ορκωμοσίας των Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Αποφοίτων θα διεξαχθούν ως κάτωθι:

Απονομή Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Τίτλων Σπουδών: 24,25,26 Ιουλίου 2024

Ορκωμοσίες Προπτυχιακών Αποφοίτων: 29, 30, 31 Ιουλίου και 1,2,5,6,7 Αυγούστου 2024

Πρόγραμμα των Τελετών Ορκωμοσιών (pdf)

Οδηγίες Ορκωμοσίας – Χρήσιμες Πληροφορίες (pdf)

—-

Εξέλιξη τεχνικών εργασιών στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών

Οι τεχνικές εργασίες στις εγκαταστάσεις, όπου εδράζεται το Πανεπιστήμιο Πατρών συνεχίζονται και τη θερινή περίοδο έτσι ώστε να υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος έγκαιρης ολοκλήρωσής τους. Στη Φοιτητική Εστία Πατρών, στην Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο, πρόκειται να κατασκευαστεί αίθουσα με θέσεις εργασίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και άλλον εξοπλισμό, έτσι ώστε οι οικότροφοι να μπορούν να κάνουν χρήση. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι στις προτεραιότητες της Πρυτανικής Αρχής είναι υψηλά στην ιεραρχία των στόχων, οι παρεχόμενες υπηρεσίες στέγασης και σίτισης, για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών, με τήρηση των κριτηρίων της επιλογής τους. Επίσης, στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστήμιο Πατρών στις Πανεπιστημιουπόλεις στο Ρίο, στο Κουκούλι και στο Μεσολόγγι, 150 δωμάτια έχουν ανακαινισθεί και πλέον είναι έτοιμα να υποδεχθούν φοιτήτριες και φοιτητές του Ιδρύματος, ενώ σειρά έχουν και τα υπόλοιπα δωμάτια για την καλύτερη δυνατή και αξιοπρεπή στέγαση. Ακόμα, στην Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο, υλοποιούνται εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο του νέου κτιρίου του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, καθαρίζονται οι δεξαμενές, τοποθετείται στέγαστρο στο βιβλιοπωλείο και ολοκληρώνονται οι εργασίες συμπληρωματικής περίφραξης. Στην Πανεπιστημιούπολη στο Μεσολόγγι, ανακατασκευάζονται και εξοπλίζονται κατάλληλα οι φοιτητικές εστίες.

—-

Επίσκεψη εκπροσώπων Κινέζικου Πανεπιστημίου στην Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Πατρών

Πραγματοποιήθηκε και φέτος επίσκεψη εκπροσώπων Κινέζικου Πανεπιστημίου στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθ. Χρήστο Μπούρα, στο πλαίσιο λειτουργίας του ξενόγλωσσου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στα Αγγλικά στην Κίνα και της περαιτέρω συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στα δύο Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, ενώνοντας μέσω της κοινής γλώσσας της Επιστήμης την Ελλάδα με την Κίνα. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω επίσκεψης, η οποία επισφραγίζει έναν ακόμη άξονα διεθνοποίησης, συζητήθηκαν νέες προοπτικές συνεργειών και έγινε ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων.

—-

Σχεδιασμός και δημιουργία επετειακού προσωπικού φύλλου γραμματοσήμων των 60 ετών λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Η Εταιρεία Αξιοποίησης της Περιουσίας του Πανεπιστήμιο Πατρών προχώρησε στο σχεδιασμό και στην αντίστοιχη δημιουργία επετειακού προσωπικού φύλλου γραμματόσημων για τα 60 χρόνια από την ίδρυση του Πανεπιστημίου Πατρών και τη συνολική προσφορά του στην Επιστήμη, στην Έρευνα, στον Πολιτισμό και στην Κοινωνία. Τα προσωπικά φύλλα γραμματόσημων είναι πλέον διαθέσιμα από τις Εκδόσεις του Πανεπιστημίου Πατρών. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://publications.upatras.gr/books/155

—-

Εκδηλώσεις στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

Σεμινάριο Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου

7.24

Επιστημονικό Συνέδριο Patterns of Hope and Foresight in Greece and China

13-14.7.24

Σχολική Εορτή ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

26.7.24