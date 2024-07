Μεσολόγγι: Διεθνές βυρωνικό συνέδριο – Συναυλία στη μνήμη του Λόρδου Μπάιρον

Με ένα ρεσιτάλ μουσικής του 19ου αιώνα, τιμήθηκε στο Μεσολόγγι η μνήμη του Λόρδου Μπάιρον, στο πλαίσιου του 48ου συνεδρίου της Διεθνούς Ένωσης Βυρωνικών Εταιριών.

Το πρόγραμμα της συναυλίας περιελάμβανε ποιήματα του Βύρωνα – το περίφημο “ Maid of Athens” σε μουσική του Σαρλ Γκουνό, γραμμένο από τον ποιητή για την Τερέζα Μακρή, και το “ She walks in beauty” στην πρωτότυπη μουσική του Ισαάκ Νάθαν – άριες από την όπερα του Βέρντι “ Οι δύο Φόσκαρι” γραμμένη πάνω στο ομώνυμο έργο του Βύρωνα, αποσπάσματα από τις όπερες του Παύλου Καρέρ “ Δέσπω” και “ Μάρκος Μπότσαρης”, τον Γερο-Δήμο του Καρέρ σε ποίηση του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, ένα έργο του Ροσίνι αφιερωμένο στον θάνατο του Λόρδου Μπάιρον, μία σύγχρονη μελοποίηση δύο στροφών του ποιήματος του Διονυσίου Σολωμού “ Εις τον θάνατον του Λόρδου Μπάϋρον” κ.ά..

Τα έργα ερμήνευσαν, ο πιανίστας Πάνος Λουμάκης, ο βαρύτονος Γιώργος Καραγκιαούρης και η σοπράνο Χρυσάνθη Τσατσούλια.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο κτήριο της Περιφέρειας Αιτωλοακαρνανίας, όπου και πραγματοποιείται η τελική φάση του διεθνούς βυρωνικού συνεδρίου, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο περιφερειάρχης, Νεκτάριος Φαρμάκης.

Στο ακαδημαϊκό πρόγραμμα του συνεδρίου, ομιλίες εκφώνησαν, η καθηγήτρια του πανεπιστημίου του St. Andrews, Τζέιν Στέιμπλερ, η καθηγήτρια του King’s College του Λονδίνου, Κριστίν Κένυον Τζόουνς και το μέλος της βρετανικής βυρωνικής εταιρείας, Ντέιβιντ Γούντχάους.

ΑΠΕ-ΜΠΕ