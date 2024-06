Πάτρα: Διημερίδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου WeSTEMEU

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 3η Επίσκεψη Μελέτης του Ευρωπαϊκού Έργου WeSTEMEU, με την συμμετοχή όλων των εταίρων αλλά και εκπροσώπων ενδιαφερόμενων φορέων (stakeholders) από Ευρωπαϊκές χώρες. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 4 & 5 Ιουνίου 2024, στην Πάτρα, και περιελάμβανε δράσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας, συναντήσεις και επισκέψεις σε καινοτόμες επιχειρήσεις και ακαδημαϊκούς φορείς στην Πάτρα και ένα στοχευμένο θεματικό εργαστήριο για την ενεργοποίηση της συμμετοχής των γυναικών στους κλάδους STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά).

Η διημερίδα πραγματοποιήθηκε υβριδικά και ήταν ανοικτή σε ενδιαφερόμενους και φορείς της ευρύτερης περιοχής. Κατά τη διάρκεια της διημερίδας παρουσιάστηκαν σημαντικές απόψεις, ιδέες και καλές πρακτικές, για το πως μπορούν να αξιοποιηθούν καινοτόμες μεθοδολογίες και νέα εργαλεία πολιτικής που θα ενισχύσουν τη γυναικεία παρουσία στους κλάδους STEM σε διαπεριφερειακό επίπεδο.

Οι εταίροι του έργου προέρχονται από εννέα φορείς και πέντε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες (Λιθουανία, Ρουμανία, Ιρλανδία, Πολωνία, Καταλονία-Ισπανία) και είχαν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για την γυναικεία απασχόληση και επιχειρηματικότητα στους κλάδους STEM στη Δυτική Ελλάδα, να συναντήσουν και ακούσουν επιτυχημένες γυναίκες-επιχειρηματίες από την περιοχή και να επισκεφθούν επιχειρήσεις και εργαστήρια του Πανεπιστημίου Πατρών που εφαρμόζουν στοχευμένες πολιτικές για την ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών αλλά και απασχολούν γυναίκες σε θέσεις ευθύνης.

Πιο συγκεκριμένα, την 1η μέρα των διεργασιών άνοιξε με χαιρετισμό η κα Αμαλία Βούλγαρη, Περιφερειακή Σύμβουλος εντεταλμένη για θέματα ισότητας, ενώ στη συνέχεια η κα Βασιλική Λιάγκου, Επίκουρη Καθηγήτρια και Επιστημονική Υπεύθυνη του έργου παρουσίασε τις δράσεις του έργου, η κα Μαίρη Μιχοπούλου, υπεύθυνη του έργου για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσίασε σημαντικές πρωτοβουλίες της ΠΔΕ για το θέμα και ο καθ. Χρυσόστομος Στύλιος, Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων/ΕΚ Αθηνά έδωσε έμφαση στις δράσεις του ΙΝΒΙΣ και πως ενισχύει τη συμμετοχή των γυναικών μηχανικών. Στην συνέχεια, δύο διακεκριμένες επιχειρηματίες της περιοχής, η κα Πολύνα Τριποτσέρη, Πολιτικός Μηχανικός από την K.Mavridou Engineers και η κα Αλεξάνδρα Μακρυγεώργου, συνιδρύτρια και CEO της εταιρίας Liofyllo παρουσίασαν τις επιχειρήσεις τους και πως ενισχύουν την συμμετοχή των γυναικών . Ακολούθησαν επισκέψεις μελέτης, αρχικά στην εταιρία p-consulting, όπου η κα Χαριτίνη-Μαρία Σκουλίδη, συνιδιοκτήτρια και γενική διευθύντρια, είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει στους συμμετέχοντες τις δραστηριότητες της επιχείρησης αλλά και όλες τις στοχευμένες δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και στη συνέχεια στο Εργαστήριο Κλινικής Φυσικοθεραπείας και Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου η κα Ευδοκία Μπίλλη, Αντιπρόεδρος και Καθηγήτρια του Τμήματος Φυσικοθεραπείας παρουσίασε την πολύ ενδιαφέρουσα δραστηριότητα του εργαστηρίου σε θέματα αποκατάστασης της υγείας των γυναικών και το ρόλο της φυσικοθεραπείας σε αυτά, και υπήρξε μια γενικότερη συζήτηση για την προσφορά των γυναικών στους κλάδους των επιστημών αποκατάστασης της υγειάς.

Η 2η ημέρα διεργασιών ξεκίνησε με το Θεματικό Εργαστήριο με θέμα «Γυναίκες σε θέσεις ηγεσίας & ευθύνης στους τομείς STEM». Οι ομιλίες ξεκίνησαν με την κα Μυλαίδη Στούμπου, Περιφερειακή Διευθύντρια της Microsoft Corp. στις χώρες της Κεντρικο-Ανατολικής Ευρώπης, η οποία μίλησε για το μέλλον των κλάδων STEM και την ισότητα, τη διαφορετικότητα και την συμπερίληψη στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολούθησε η ομιλία της κας Βούλας Γεωργοπούλου, Καθηγήτριας και Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία αναφέρθηκε στην ενδυνάμωση της επόμενης γενιάς γυναικών και τα μαθήματα που μπορούμε να λάβουμε από μια γυναίκα μηχανικό. Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση της κας Νάσιας Θεοδωρίδου, Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της ΔΥΠΑ, η οποία αναφέρθηκε στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που υλοποιεί η ΔΥΠΑ σε συνεργασία με μεγάλες εταιρίες πληροφορικής για άνεργες γυναίκες. Η εκδήλωση συνεχίστηκε με επισκέψεις στο Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας & Χημείας Φυσικών Προϊόντων του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου τους συμμετέχοντες υποδέχθηκε και ξενάγησε στους χώρους του εργαστηρίου η κα Φωτεινή Λάμαρη, Καθηγήτρια του Τμήματος Φαρμακευτικής, διακεκριμένη διεθνώς για την ερευνητική της δραστηριότητα και στη συνέχεια οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν την εταιρία ThinkDigital, όπου τους υποδέχθηκαν ο κος Θανάσης Χαβελές, CTO, και γυναίκες-εργαζόμενες της εταιρίας σε θέσεις ευθύνης, οι οποίες μοιράστηκαν την εμπειρία τους αλλά και τις πολιτικές που εφαρμόζει η επιχείρηση για την ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών, ιδιαίτερα στο κομμάτι των τεχνολογικών εφαρμογών.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ) συμμετέχουν ως εταίροι στο Ευρωπαϊκό έργο «Women for Science, Technology, Engineering, and Mathematics in Europe (WeSTEMEU)» του Προγράμματος INTERREG EUROPE 2021-2027, το οποίο αφορά στην ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών στους τομείς STEM.

Απώτερος σκοπός του WeSTEMEU είναι να συμβάλει στην καλύτερη ισορροπία μεταξύ των φύλων και να καταστήσει τον τομέα STEM πιο συμβατό με τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές ανάγκες και των δύο φύλων. Ταυτόχρονα, θα συμβάλει στην ικανοποίηση των απαιτήσεων για νέες θέσεις εργασίας και καινοτόμο βιώσιμη ανάπτυξη στην τρέχουσα οικονομία της γνώσης. Τέλος, ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος του έργου θα παίξει ρόλο και στο χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς οι γυναίκες θα εισέρχονται πιο συχνά σε θέσεις εργασίας που αμείβονται καλύτερα από αντίστοιχες θέσεις σε παραδοσιακά «γυναικείους» τομείς (www.interregeurope.eu/westemeu).