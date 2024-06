Έχεις πολλούς λόγους να είσαι εκεί, όπου θα πραγματοποιηθεί το 1ο Safety Project – Ιατρικό Συνέδριο “Στρες & αυτοάνοσα σε παιδιά και νέους”, με 2 καθηλωτικά workshops (παιδικό ιχνογράφημα – stress management/τεχνική διαχείρισης) και τις εισηγήσεις επιστημόνων, ιδίως όμως τις προσωπικές καταθέσεις από τις βιωματικές ιστορίες νέων και παιδιών!

“Στρες & αυτοάνοσα σε παιδιά και νέους”

2 καθηλωτικά free workshops:

παιδικό ιχνογράφημα – stress management

Ποιους αφορά;

Είσαι γονέας ή πρόκειται να γίνεις και σε κυριεύουν φόβοι για τα παιδιά;

Είσαι έφηβη/ος και βιώνεις άγχος; Είσαι νέος, φοιτητής και θες να μάθεις να διαχειρίζεσαι το στρες;

Είσαι επαγγελματίας με έντονο καθημερινό πρόγραμμα στην εργασία σου;

Ασχολείσαι με παιδιά και θες να ξέρεις πώς συμπεριφέρονται όταν κάτι τα φοβίζει ή έχουν άγχος;

Σε ενδιαφέρει να διευρύνεις τις γνώσεις σου και να αποκτήσεις βεβαίωση παρακολούθησης, ξεχωριστή για κάθε workshop;

Είσαι μία/ένας από εμάς και ξέρεις ότι έχεις πολλούς λόγους, να βρίσκεσαι μαζί μας, σ’ αυτό το συνέδριο!

Υπό την Αιγίδα και την υποστήριξη:

Ο Οργανισμός Safety Project (μη κερδοσκοπικός) είναι αρκετά ευαισθητοποιημένος σε θέματα που αφορούν τα παιδιά και τους νέους παρουσιάζει το 1ο Safety Project – Ιατρικό Συνέδριο “Στρες & αυτοάνοσα σε παιδιά και νέους”, υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Πανεπιστημίου Πατρών, με τη στήριξη του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών!

Που και πότε;

Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024, στις 16:00 έως τις 21:30 στην αίθουσα Ι – 4, του Συνεδριακού και Πολιτιστικού του Πανεπιστημίου Πατρών.

Είσοδος ελεύθερη – Κάνε κράτηση στο info@juniorsclub.gr όπου θα στείλεις ονοματεπώνυμο, αριθμό ατόμων και ένα τηλέφωνο. Πληροφορίες στο 6932.011395

Από τις 15:30 θα ξεκινήσουν οι εγγραφές για τη συμμετοχή στο Συνέδριο και τα Workshops.

Γίνε Εθελοντής Δότης Μυελού των Οστών

Το ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή, με τους εθελοντές του, θα βρίσκεται στην υποδοχή, από τις 15:30 – 16:30, για να ενημερώσουν & εγγράψουν ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να γίνουν εθελοντές δότες μυελού των οστών!

Λίγο σάλιο αρκεί! Λήψη επιχρίσματος από το στόμα (δείγμα σάλιου με μπατονέτα) και αν είσαι συμβατός με ένα παιδί ή έναν συνάνθρωπο μας, τότε η διαδικασία είναι απλή! Είναι σαν να δίνεις αίμα! Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Μια έκπληξη για όλους!

Ο Οργανισμός Safety Project, με το 1ο Safety Project – Ιατρικό Συνέδριο “Στρες & αυτοάνοσα σε παιδιά και νέους” παρουσιάζει ένα θέμα, που ξεκινά τη διαδρομή του, από τη στιγμή της εγκυμοσύνης και μας ακολουθεί μια ζωή!

Η σωστή διαχείριση, ο αυτοέλεγχος, η δυνατότητα να κατανοήσεις τι συμβαίνει όταν σε “πνίγει” το άγχος, οι συμπεριφορές ακόμη κι’ αυτές που οδηγούν σε βίαιες πράξεις, όλα ερμηνεύονται και κυρίως αντιμετωπίζονται!

H έναρξη θα γίνει με ένα ηχητικό μήνυμα για το στρες και τον άνθρωπο, υπό τους ήχους της μουσικής του σαξοφώνου, του Ανδρέα Παπακωνσταντινόπουλου, ενός ταλαντούχου έφηβου που αξίζει να ακούσετε!

Ποιοι είναι οι επιστημονικές εισηγητές;

1ο Θέμα: Πώς το Στρες σχετίζεται με τα Αυτοάνοσα Νοσήματα στα Παιδιά και τους Νέους

– Γεώργιος Χρούσος, MD, MACP, MACE, FRCP – Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας – Διευθυντής, στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Υγείας Μητέρας, Παιδιού, και Ιατρικής Ακριβείας – Επικεφαλής με Έδρα στην UNESCO για την Εφηβική Υγεία και Ιατρική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2ο Θέμα: Η επίδραση του Stress στα πρόωρα νεογνά, κατά τη παραμονή τους στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών

-Γαβριήλ Δημητρίου, Καθηγητής Παιδιατρικής και Νεογνολογίας, της Ιατρικής σχολής Πατρών – Διευθυντής της Παιδιατρικής Κλινικής, της ΜΕΝ Νεογνών και ΜΕΘ Παίδων του Γ.Π.Ν.Π

3ο Θέμα: Η καινοτομία των σχολείων Προαγωγής Υγείας

-Άννα Μαστοράκου, Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πατρών – Εξειδικευμένη Πυρηνικός Ιατρός

4ο Θέμα: Νοσηλεία και στο σπίτι

–Λένα (Ελένη) Αλμπάνη, Αντιπρύτανις Φοιτητικής Μέριμνας Πανεπιστημίου Πατρών – Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

5ο Θέμα: Η επίδραση του Stress στους νέους

-Μάνος Σουρής, Phd (c), Ψυχολόγος – Κοινωνικός Σύμβουλος – Master of Public Health – Master of Mental Health of Children and Adolescents

Ποιοι πρωταγωνιστούν στις βιωματικές με τις βιωματικές ιστορίες τους:

–Βασιλική Γούλα, Πρόεδρος του Συλλόγου Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη “Ζωή Γλυκιά” .

–Μαρία Φαρμάκη, 10χρονη με Σακχαρώδη Διαβήτη

–Φωτεινή Ασημακοπούλου, Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας ΡευΜΑΖην, για γονείς και παιδιά – Πρόεδρος του Συλλόγου Ρευματοπαθών Πάτρας

Break

Θα ακολουθήσει ένα 10λεπτο Break, κέτερινγκ από το Sarras Bakery & Coffee με νόστιμα σνακ και χυμούς – ενεργειακά ποτά από τις εταιρείες Nektar & Europa Pl

Workshops now!

1o Workshop Παιδικό Ιχνογράφημα: Όταν οι παιδικές ζωγραφιές μιλούν πιο ηχηρά από τις λέξεις

–Χριστίνα Μπογιατζή, Παιδοψυχολόγος Ph.D – Λογοπαθολόγος ΜΑ – Διδάκτωρ Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

2o Workshop Stress Management: Τεχνική διαχείρισης στρες

-Ιωάννα Τσάκωνα, Ψυχολόγος – Συγγραφέας παιδικών βιβλίων – Αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. – MSc “Αντιμετώπιση του πόνου”- Τομέας Ιατρικής Ψυχολογίας- Ιατρική Σχολή Ιωαννίνων

Προβολή της ταινίας μικρού μήκους “Ζω χωρίς να σε φοβάμαι”

Θα κλείσουμε με την προβολή της ταινίας μικρού μήκους “Ζω χωρίς να σε φοβάμαι”, Σενάριο – Σκηνοθεσία Ελένη Βασιλοπούλου, φωτογραφία –μοντάζ του Χρήστου Κεϊμαλή. Πρωταγωνιστεί ο γνωστός ηθοποιός Αλέξανδρος Μπουρδούμης και άλλοι γνωστοί ηθοποιοί όπως οι Πατρινοί Γεωργία Ηλιοπούλου και Νίκος Γαρόζης. Παραγωγή του Συλλόγου Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη Πάτρας«ΖΩΗ ΓΛΥΚΙΑ»

Ευχαριστίες:

Ο Οργανισμός Safety Project, ευχαριστεί τον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δ.Ε. Χαράλαμπο Μπονάνο, την Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας, Άννα Μαστοράκου, τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστο Μπούρα, τους Αντιπρυτάνεις, κο Αβραμίδη Παύλο και κα Αλμπάνη Λένα.

Ευχαριστεί ιδιαιτέρως τους επιστημονικούς εισηγητές, κο Χρούσο Γιώργο, κο Δημητρίου Γαβριήλ, κα Μαστοράκου Άννα, κα Αλμπάνη Λένα, κο Σουρή Μάνο, κα Μπογιατζή Χριστίνα, κα Τσάκωνα Ιωάννα, τους πρωταγωνιστές με τις βιωματικές τους ιστορίες, κα Γούλα Βασιλική, την μικρή Μαρία Φαρμάκη, κα Ασημακοπούλου Φωτεινή, τον μουσικό Ανδρέα Παπακωνσταντινόπουλο και τους εθελοντές του Οργανισμού Safety Project.

Επίσης τους υποστηρικτές χορηγούς: Altus Medical (Ιατρικά Μηχανήματα), Εκπαιδευτικό Συγκρότημα ΒΕΡΓΗ,Sarras Bakery & Coffee, Nektar & Europa Pl Χορηγοί

Επικοινωνίας: juniorsclub.gr, pelop.gr, tempo24.gr